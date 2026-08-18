Тубыҡтарығыҙ һыҙлай йәки шешәме?

Тубыҡтарға һыу йыйылһа, улар шешһә йәки һыҙлаһа, нишатыр һәм скипидар спирты ҡушылмаһы ярҙамға килер. Бишәр ҡалаҡ нишатыр спирты һәм скипидар спирты алып, берәй быяла һауытҡа ҡойорға һәм ныҡ итеп болғатырға. Ҡатнашма ап-аҡ булып китергә тейеш.
Быяла һауытты бер тәүлеккә тәҙрә төбөндә тотабыҙ. Көн һайын ныҡ итеп болғатып, тубыҡтарға һәм мотлаҡ терһәктәргә һөртөргә. Тиҙҙән тубыҡтарығыҙҙан һыу китеп, ауырыуығыҙҙы оноторһоғоҙ! Һау булайыҡ!
Халыҡ дауалау алымдарын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ!
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.
"Башҡортостан" гәзитенең рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan