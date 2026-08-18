Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
18 Августа , 13:45

Тубыҡтарығыҙ һыҙлай йәки шешәме?

Тубыҡтарға һыу йыйылһа, улар шешһә йәки һыҙлаһа, нишатыр һәм скипидар спирты ҡушылмаһы ярҙамға килер. 

Тубыҡтарығыҙ һыҙлай йәки шешәме?Тубыҡтарығыҙ һыҙлай йәки шешәме?
Тубыҡтарығыҙ һыҙлай йәки шешәме?

Тубыҡтарға һыу йыйылһа, улар шешһә йәки һыҙлаһа, нишатыр һәм скипидар спирты ҡушылмаһы ярҙамға килер. Бишәр ҡалаҡ нишатыр спирты һәм скипидар спирты алып, берәй быяла һауытҡа ҡойорға һәм ныҡ итеп болғатырға. Ҡатнашма ап-аҡ булып китергә тейеш.

Быяла һауытты бер тәүлеккә тәҙрә төбөндә тотабыҙ. Көн һайын ныҡ итеп болғатып, тубыҡтарға һәм мотлаҡ терһәктәргә һөртөргә. Тиҙҙән тубыҡтарығыҙҙан һыу китеп, ауырыуығыҙҙы оноторһоғоҙ! Һау булайыҡ!

Халыҡ дауалау алымдарын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ!

 Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.

"Башҡортостан" гәзитенең рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика