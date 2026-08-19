Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
19 Августа , 13:45

Бер аш ҡалағы үҫемлек майы мөғжизә тыуҙыра

“Күптән шулай дауаланам. Ауыр ҙа түгел, әммә тештәрем яҡшырҙы, нығыны, эс ҡатыуҙың нимә икәнен оноттом. Был ябай ысул яман шеш сирҙәрен профилактикалай, тәнде тулыһынса таҙарта. Уны иртәнге аш алдынан йәки йоҡлар алдынан эшләргә кәрәк”.

Бер аш ҡалағы үҫемлек майы мөғжизә тыуҙыраБер аш ҡалағы үҫемлек майы мөғжизә тыуҙыра
Бер аш ҡалағы үҫемлек майы мөғжизә тыуҙыра

“Күптән шулай дауаланам. Ауыр ҙа түгел, әммә тештәрем яҡшырҙы, нығыны, эс ҡатыуҙың нимә икәнен оноттом”, – тине был рецепты тәҡдим итеүсе.

“Дауаланыу алымы ябай ғына. Бер аш ҡалағы үҫемлек майын (көнбағыш йәки арахис майы) ауыҙығыҙҙа тотоп, уны 15-20 минут кәнфит кеүек һурып йөрөргә кәрәк. Майҙы йоторға ярамай! Уны төкөргәндә ул ап-аҡ булырға тейеш. Әгәр һары булһа, тимәк, майҙы ауыҙҙа оҙағыраҡ тоторға кәрәк. Төкөргән шыйыҡса бик ныҡ инфекциялы була, шуға күрә уны ергә күмергә йәки санузелға төкөрөү мөһим.

Был ябай ысул яман шеш сирҙәрен профилактикалай, тәнде тулыһынса таҙарта. Уны иртәнге аш алдынан йәки йоҡлар алдынан эшләргә кәрәк. Тиҙерәк дауалау һөҙөмтәһен күрергә теләүселәр көнөнә бер нисә мәртәбә лә эшләй ала.

Һау-сәләмәт булығыҙ, дуҫтарым!”

Рецепт интернет селтәренән алынды. Дауалауҙа иҫкәрмәләр юҡ, шулай ҙа халыҡ дауалау алымдарын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ.

Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика