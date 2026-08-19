Бер аш ҡалағы үҫемлек майы мөғжизә тыуҙыра

“Күптән шулай дауаланам. Ауыр ҙа түгел, әммә тештәрем яҡшырҙы, нығыны, эс ҡатыуҙың нимә икәнен оноттом”, – тине был рецепты тәҡдим итеүсе.
“Дауаланыу алымы ябай ғына. Бер аш ҡалағы үҫемлек майын (көнбағыш йәки арахис майы) ауыҙығыҙҙа тотоп, уны 15-20 минут кәнфит кеүек һурып йөрөргә кәрәк. Майҙы йоторға ярамай! Уны төкөргәндә ул ап-аҡ булырға тейеш. Әгәр һары булһа, тимәк, майҙы ауыҙҙа оҙағыраҡ тоторға кәрәк. Төкөргән шыйыҡса бик ныҡ инфекциялы була, шуға күрә уны ергә күмергә йәки санузелға төкөрөү мөһим.
Был ябай ысул яман шеш сирҙәрен профилактикалай, тәнде тулыһынса таҙарта. Уны иртәнге аш алдынан йәки йоҡлар алдынан эшләргә кәрәк. Тиҙерәк дауалау һөҙөмтәһен күрергә теләүселәр көнөнә бер нисә мәртәбә лә эшләй ала.
Һау-сәләмәт булығыҙ, дуҫтарым!”
Рецепт интернет селтәренән алынды. Дауалауҙа иҫкәрмәләр юҡ, шулай ҙа халыҡ дауалау алымдарын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ.
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.