Башҡортостан
+19 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
25 Августа , 13:15

Сөйәлдән еңел генә ҡотолған

"Иртәгәһенә ҡараһаҡ, бер нәмә лә ҡалмаған! Һыпырылып ҡойолдомо икән, тибеҙ. Берәү генәһе лә юҡ. Ҡайҙа булған? Һеңгән дә ҡуйғанмы? Бына ғәләмәт! Бәлки, был тәжрибә лә кемгәлер файҙалы булыр..." 

Сөйәлдән еңел генә ҡотолғанСөйәлдән еңел генә ҡотолған
Сөйәлдән еңел генә ҡотолған

Кешенең тәненә сыҡҡан сөйәл ярайһы уҡ мәшәҡәттәр тыуҙыра. Ваҡытында дауаланмаһаң, аҙып китеүе лә бар. Мәрйәм апай Бураҡаева сөйәлде халыҡ ырымы менән бөтөрөү тураһындағы яҙмаһын уртаҡлашты.

“Бер баламды сөйәл йонсотто. Битенә, ҡулдарына сыҡты. Уҡыған институтында ерәнгән булып, мыҫҡыл итеп, бер партала ултырмай ҡыйырһыта башлағастар, китергә мәжбүр булды. Табиптар ҙа, профессорҙар ҙа ҡалманы. Бахырҡайымды илата-илата сөйәлен соҡоп, тамырын сығарып маташтылар. Көнөнә бер-икене генә алдылар. Шулай ике айҙан ашыу яфаланды. Урыны йәмһеҙ булып ҡалды. Тик бер нисә ай ҙа үтмәне, бәшмәк һымаҡ, бер урындан әллә нисәү тағы сыға башланы.

Ауылға алып ҡайтып, һелте, эркет менән йыуындырҙым. Юҡ, ярҙам итмәне. Тулған айға сыҡтыҡ... Иртәгәһенә ҡараһаҡ, бер нәмә лә ҡалмаған! Һыпырылып ҡойолдомо икән, тибеҙ. Берәү генәһе лә юҡ. Ҡайҙа булған? Һеңгән дә ҡуйғанмы? Бына ғәләмәт!

Бәлки, был тәжрибә лә кемгәлер файҙалы булыр”, – тип яҙҙы Мәрйәм апай Бураҡаева.

Эйе, тән тиреһендәге сөйәлде тулған айға күрһәтеп һамаҡлау – борондан билдәле, ярайһы уҡ киң таралған алым. “Ай, ҡайҙа һинең тәтәйең? Бына минең тәтәйем!” – тип күрһәтергә ҡуша ине инәй-өләсәйҙәр.

Халыҡтың дауалау алымдарының әле беҙгә асылмаған серҙәре бихисап. Тулған ай ярҙамында сөйәлдәрҙән ҡотолоу ҙа шундайҙар рәтендә ҡала килә. Уларға ышанырғамы-юҡмы – һәр кем үҙе хәл итә.

Фото: Станислав Шахов (“Эксперт Башкортостан”) fotobank02.ru

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика