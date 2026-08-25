Башҡортостан
+31 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
24 Августа , 20:00

"Тромб ысҡынмаһын" өсөн

Ҡапыл ғына мәрхүм булған кешеләр тураһында "тромбы ысҡынған икән" тигән һүҙҙәрҙе йыш ишетә башланыҡ. Был тромбтарҙы булдырмау өсөн халыҡ медицинаһын да ҡулланырға кәрәк.

"Тромб ысҡынмаһын" өсөн"Тромб ысҡынмаһын" өсөн
"Тромб ысҡынмаһын" өсөн

Ҡапыл ғына мәрхүм булған кешеләр тураһында "тромбы ысҡынған икән" тигән һүҙҙәрҙе йыш ишетә башланыҡ. Был тромбтарҙы булдырмау өсөн халыҡ медицинаһын да ҡулланырға кәрәк.

Бөтнөк (мята) бауырҙы ғына түгел, ҡан тамырҙарын да таҙарта, тромбозды иҫкәртә. Шуға күрә бөтнөктө баҡсала үҫтерергә, ҡышҡылыҡҡа туңдырып йә киптереп һаҡларға һәм эсергә кәрәк

Файҙалы эсемлек өсөн бер сәй ҡалағы бөтнөккә 150 мл ҡайнап торған һыу ҡойорға, 15 минуттан эсергә. Уға әҙерәк бал һәм лимон өҫтәргә була.

Һау-сәләмәт булайыҡ. Халыҡ медицинаһы сараларын файҙаланған саҡта табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ!

Фото: нейроселтәр ярҙамында эшләнде.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan  ҡушылығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика