Башҡортостан
+19 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
25 Августа , 19:40

Быуындарҙағы ауыртыуҙы ҡәнәфер ҡыуып ебәрә!

Одеколон ғына табырға кәрәк! Шифалы шыйыҡса бер аҙнала әҙер була.

Быуындарҙағы ауыртыуҙы ҡәнәфер ҡыуып ебәрә!Быуындарҙағы ауыртыуҙы ҡәнәфер ҡыуып ебәрә!
Быуындарҙағы ауыртыуҙы ҡәнәфер ҡыуып ебәрә!

Арҡа, терһәк һәм тубыҡ ауыртыуҙары, артроздар, ревматизм, радикулит, миозит ваҡытында одеколонға һалынған ҡәнәфер бик яҡшы ярҙам итә.

Биш пакет (һәр береһе 20 г) хуш еҫле төйөндәр алып, ике “тройной” одеколон флаконы ҡойоғоҙ. Ябыҡ быяла банканы ҡараңғы урында (һыуытҡыста түгел) бер аҙна тотоғоҙ, даими һелкетеп тороғоҙ.

Әҙер шифалы шыйыҡса ҡуйы көрән төҫтә булырға тейеш. Ауырыған урындарға һөртөп, полиэтилен менән ҡаплағыҙ һәм был ерҙе йылыға төрөгөҙ. Ауыртыу китәсәк! Ҡаршы күрһәтмәләр: аллергик реакциялар, тире ҡатламының боҙолоуы, язвалар, дерматиттар һ. б.

Халыҡ медицинаһы сараһын файҙаланыр алдынан табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ!

Фото: "Бәйләнештә".

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan   ҡушылығыҙ!

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика