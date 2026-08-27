Башҡортостан
+16 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
26 Августа , 20:37

Бер ҡайнаған һыуҙы кире ҡайнатһаң...

Был ғәҙәт тәү ҡарамаҡҡа ғына зыянһыҙ булып күренә.

Бер ҡайнаған һыуҙы кире ҡайнатһаң...Бер ҡайнаған һыуҙы кире ҡайнатһаң...
Бер ҡайнаған һыуҙы кире ҡайнатһаң...

Һыуҙы бер тапҡыр ҡайнатҡандан һуң, сираттағы тапҡыр ҡайнатҡанда һыуҙы алмаштыраһығыҙмы? Әллә элеккеһе өҫтөнә генә һыу ҡояһығыҙмы? Был ғәҙәт тәү ҡарамаҡҡа ғына зыянһыҙ булып күренә. Тик юҡҡа.

Ҡабат ҡайнатҡанда нимә була?

Һыу парға әйләнә, ә тоҙҙар һәм ауыр металдар ҡала. Һәм туплана.

Ҡурҡыныс бер нәмә лә юҡ кеүек — кальций, магний... Әммә ҡайһы берҙә һыуҙа фтор ҙа, ҡурғаш та, баҡыр ҙа килеп сыға. Улар иҫке торбаларҙан, юшҡындан йәки йылытыу элементынан барлыҡҡа килә.

Ә һыу хлорланған булһа, ҡабаттан йылытҡанда тригалометандар барлыҡҡа килеүе ихтимал. Улар һеҙҙең өсөн дә, сәйегеҙ өсөн дә артыҡ икәнен белегеҙ.

Был нимә менән янай?

Беренсеһе – бөйөрҙәргә. Улар былай ҙа бер-бер артлы бөтә нәмәне фильтрлай, ә бында концентрат та килеп өҫтәлә.Кемдең хроник ауырыуҙары бар, сирҙең киҫкенләшеүе ихтимал.

Нитраттар ҡан тамырҙарына, артыҡ фтор һөйәктәргә зыян килтерә. Бигерәк тә балалар һәм өлкәндәрҙә.

Ә тәме?

Һәр кире ҡайнаған һыу – минус кислород.

Һыу тәмһеҙләнә, сәй хуш еҫен, кофе — дәртләндереү сифатын юғалта. Хатта яҡшы сортлы эсемлектәр ҙә бындай һыуҙа тәмһеҙгә әйләнә.

Автор фотоһы.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика