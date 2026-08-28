Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
28 Августа , 08:40

Артыҡ майҙы “ашаусы” төнәтмә

Ябығырһығыҙ, иммунитетығыҙ яҡшырыр, үҙегеҙҙе бик яҡшы тоя башларһығыҙ. Шәп рецепт - яҙмала.

Артыҡ майҙы “ашаусы” төнәтмәАртыҡ майҙы “ашаусы” төнәтмә
Артыҡ майҙы “ашаусы” төнәтмә

Бөгөнгө көндә күптәр артыҡ тән ауырлығынан ыҙалай. Артыҡ тән ауырлығы организмға насар тәьҫир итә, төрлө сирҙәргә нигеҙ булыуы бар.

Һеҙҙең иғтибарға әллә ни мәшәҡәтле булмаған рецепт тәҡдим итәбеҙ. Әгәр берәй компонентына, мәҫәлән, балға аллергия булмаһа, файҙаһы көслө.

Төнәтмә өсөн түбәндәгеләр кәрәк: 1,5 литр ҡайнаған һыу, ике аш ҡалағы эре итеп туралған имбир тамыры, бер балғалаҡ йәшел сәй, ике аш ҡалағы лимон һуты, бер балғалаҡ бал, бөтнөк (мята) япрағы ла ҡушырға була.

Бөтәһен дә термосҡа һалаһың да ҡайнар һыу ҡояһың. 30 минутҡа ҡуйып торорға һәм эсә башларға мөмкин. Көн дауамында литр ярым эсергә тәҡдим ителә, иртәнге сәй йәки ҡәһүә урынына ла эсергә була. Йоҡлар алдынан эсмәҫкә кәңәш ителә, сөнки йоҡо осоуы бар һәм бәүел ҡыуыуҙы тиҙләтә. Артыҡ килограмдар китә, авитаминоз әҙәйә, иммунитет яҡшыра һәм көн буйы үҙеңде бик яҡшы тояһың!

Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика