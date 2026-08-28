Артыҡ майҙы “ашаусы” төнәтмә

Бөгөнгө көндә күптәр артыҡ тән ауырлығынан ыҙалай. Артыҡ тән ауырлығы организмға насар тәьҫир итә, төрлө сирҙәргә нигеҙ булыуы бар.
Һеҙҙең иғтибарға әллә ни мәшәҡәтле булмаған рецепт тәҡдим итәбеҙ. Әгәр берәй компонентына, мәҫәлән, балға аллергия булмаһа, файҙаһы көслө.
Төнәтмә өсөн түбәндәгеләр кәрәк: 1,5 литр ҡайнаған һыу, ике аш ҡалағы эре итеп туралған имбир тамыры, бер балғалаҡ йәшел сәй, ике аш ҡалағы лимон һуты, бер балғалаҡ бал, бөтнөк (мята) япрағы ла ҡушырға була.
Бөтәһен дә термосҡа һалаһың да ҡайнар һыу ҡояһың. 30 минутҡа ҡуйып торорға һәм эсә башларға мөмкин. Көн дауамында литр ярым эсергә тәҡдим ителә, иртәнге сәй йәки ҡәһүә урынына ла эсергә була. Йоҡлар алдынан эсмәҫкә кәңәш ителә, сөнки йоҡо осоуы бар һәм бәүел ҡыуыуҙы тиҙләтә. Артыҡ килограмдар китә, авитаминоз әҙәйә, иммунитет яҡшыра һәм көн буйы үҙеңде бик яҡшы тояһың!
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.