Буҙа хатта дауалай ҙа!

Яҙыусы, билдәле йәмәғәт эшмәкәре Мәрйәм апай Бураҡаева социаль селтәрҙәге сәхифәһендә “Ризыҡ менән дауалау” рубрикаһын алып бара. Ул унда башлыса милли ризыҡтарыбыҙҙың шифаһы, дауалау үҙенсәлектәре тураһында яҙа. Әле бына һуңғы яҙмаһы күптәребеҙ яратып эшләгән, ҡулланған буҙаға ҡағылышлы. Ағинәйҙең теләк-кәңәштәренә ҡолаҡ һалайыҡ әле.
“Буҙаның, ошолай эшләргә кәрәк, тигән күрһәтмәһе юҡ. Һәр кем үҙенсә яһай. Мин буҙа тураһында байтаҡ мәғлүмәт йыйҙым һәм уртаҡ талаптарҙан шуны әйтә алам.
Барыбер әсетә бит, тип сүпрә һалырға ярамай. Әсеткеһе – мотлаҡ ҡымыҙ.
Буҙаны ҡабарып сыҡҡан, йәғни "уйнап торған" мәлендә эсеү файҙалы.
Буҙаның файҙалы сифаттары күп. Мин үҙ тәжрибәм менән уртаҡлашырға уйлайым.
Ауылдан өс туған ҡустымдың ҡатыны – киленем шылтыратты: “Ҡайттыҡ. Үҙ аяғы менән йөрөгән сағында алып ҡайтығыҙ, оҙаҡҡа бармаҫ, тинеләр...” Барҙым ауылға, ҡусты менән киленгә. “Ашҡаҙанда теге әшәке ауырыу. Үпкәлә лә бар, тинеләр”, - ҡустым, әлбиттә, бик бойоҡ ине.
"Буҙа ҡояйыҡ, килен!" - тип буҙа ҡойорға өйрәттем. Тик буҙаға, ғәҙәттә, тананың эс майын һалалар, беҙ бурһыҡ майы һалдыҡ.
Кәзә һөтөнән эремсек, ҡатыҡ, ҡаймаҡ. Барыһы ла тик кәзә һөтөнән.
Килен ныҡ ҡараны ҡустыны. Ҡыҫҡаһы, ошонан һуң 15 йылдан ашыу йәшәне ҡустым”, - тип яҙҙы Мәрйәм Сабирйән ҡыҙы.
Милли ризыҡтарыбыҙҙың шифаһын күрәйек! Сәләмәт булығыҙ!
Автор фотоһы.