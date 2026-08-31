Башҡортостан
+16 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
31 Августа , 15:25

 Һимереүҙән һаҡлай

Артыҡ ауырлыҡтан ҡотолдора, һеңер һәм һөйәктәрҙе нығыта. Ябай ғына сөгөлдөрҙән ошондай рецепт: 

Һимереүҙән һаҡлайҺимереүҙән һаҡлай
 Һимереүҙән һаҡлай

1,5 кг сөгөлдөрҙө алып, һәр береһен дүрт-биш киҫәккә турайбыҙ, өҫтөнә ике литр ҡайнаған һыу ҡоябыҙ. Уртаса утта бер сәғәт бешерәбеҙ. Унан алғас, берәр ҡалаҡ шәкәр һәм аш һеркәһе өҫтәйбеҙ. Ул һыуытҡыста һаҡланырға тейеш.

Ошо төнәтмәне һәр ашар алдынан берәр ҡалаҡ эсеп, бер-ике киҫәк сөгөлдөрөн ашап ҡуйырға.

Ниндәй үҙәрештәр һиҙелә?

Ҡандың сифатын яҡшырта, бит тиреһе матурая.

Организмды таҙарта – эсте йомшарта, бәүелде ҡыуҙыра, тимәк, бауыр ҙа таҙара.

Яман шеш күҙәнәктәре үҫешеүен тотҡарлай.

Яҙлы-көҙлө көс-хәл индерә.

Йөрәк-ҡан һәм тын алыу системаһының эшен яҡшырта.

Ҡан баҫымын төшөрә.

Яңы күҙәнәктәр барлыҡҡа килтерергә булышыусы матдә бар, шунлыҡтан йәшәртә.

Климакс ваҡытында хәлде еңеләйтә.

Ҡан ағышы яҡшырғанлыҡтан гел өшөп торған аяҡтар йылына.

Ҡан тамырҙарын, һеңер һәм һөйәктәрҙе нығыта.

Һимереүҙән һаҡлай, артыҡ ауырлыҡтан ҡотолдора.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика