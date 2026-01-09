Һыуҙы ҡасан эсеү дөрөҫ?

Һыу эсеүҙең файҙаһы тураһында күптәр белә. Баҡһаң, уны дөрөҫ ваҡытта эсергә лә кәрәк икән. Кардиологтар кәңәшенә ҡолаҡ һалайыҡ.
- уяныу менән ике стакан һыу эсеү – эске органдарҙың әүҙемләшеүенә килтерә.
- ашағанға тиклем 30 минут алда бер стакан һыу эсеү – аҙыҡты эшкәртеүгә булышлыҡ итә.
- ванна ҡабул итер алдынан бер стакан һыу эсеү – артериаль ҡан баҫымын кәметә.
- йоҡлар алдынан бер стакан һыу – инсульт һәм йөрәк өйәнәгенән һаҡлай.
Автор фотоһы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!