Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
2 Сентября , 19:00

Һыуҙы ҡасан эсеү дөрөҫ?

Кардиологтар кәңәшенә ҡолаҡ һалайыҡ. Мәҫәлән, йоҡлар алдынан бер стакан һыу – инсульт һәм йөрәк өйәнәгенән һаҡлай.

Һыуҙы ҡасан эсеү дөрөҫ?Һыуҙы ҡасан эсеү дөрөҫ?
Һыуҙы ҡасан эсеү дөрөҫ?

Һыу эсеүҙең файҙаһы тураһында күптәр белә. Баҡһаң, уны дөрөҫ ваҡытта эсергә лә кәрәк икән. Кардиологтар кәңәшенә ҡолаҡ һалайыҡ.

- уяныу менән ике стакан һыу эсеү – эске органдарҙың әүҙемләшеүенә килтерә.

- ашағанға тиклем 30 минут алда бер стакан һыу эсеү – аҙыҡты эшкәртеүгә булышлыҡ итә.

- ванна ҡабул итер алдынан бер стакан һыу эсеү – артериаль ҡан баҫымын кәметә.

- йоҡлар алдынан бер стакан һыу – инсульт һәм йөрәк өйәнәгенән һаҡлай.

Автор фотоһы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика