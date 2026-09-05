Аяҡтың бармаҡ аралары сейләнеп ыҙалатһа...

“Атайым ғүмер буйы тракторсы, комбайнсы булып эшләне. Аяғында – көҙҙән яҙғаса кирза итек. Тирләп, бармаҡ аралары боҙолоп китә торғайны. Ошондай осраҡта һибә торған порошок кеүек нәмәләр ҙә ҡулланып ҡараны. Табиптарға күрһәткәс, был – бәшмәк ауырыуының бер төрө, тип аңлатты берәүһе һәм бик ҡиммәтле дарыуҙар, майҙар тәғәйенләне. Бөткән кеүек булды ла, йәйге эштәр башланғайны, тағы сейләнә башланы.
Бер мәл шулай күршебеҙҙең табип улы ялға ҡайтҡан мәлдә уға ла әлеге проблемаһын әйткән. Ул иртәле-кисле аяҡты йыуып, ҡоротоп, быяла һауытта шыйыҡса рәүешендә һатылған бор кислотаһы менән эшкәртергә тәҡдим иткән. Бына ошо ябай ҙа, арзан да сара килеште бит.
Әле атайыбыҙ хаҡлы ялда. Элеккесә иртәле-кисле эшкәртмәһә лә, ике көнгә бер тигәндәй, профилактика өсөн тип, аяҡ бармағының араларына мамыҡ менән баяғы ҡатнашманы һөртөп ала”.
Иғтибар: халыҡ дауаһын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ!
Фото нейроселтәр ярҙамында эшләнде.