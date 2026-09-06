Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
6 Сентября , 06:15

Гәрсис ҡул осонда һәр саҡ булһын

Аяҡтар талғанда, тамаҡ ауыртҡанда, гайморит, тымауҙа, арҡа ауыртҡанда уны нисек файҙаланырға?

Гәрсис ҡул осонда һәр саҡ булһынГәрсис ҡул осонда һәр саҡ булһын
Гәрсис ҡул осонда һәр саҡ булһын

Гәрсис (горчица) халыҡ медицинаһында киң ҡулланыла, шуның өсөн уның һәр саҡ ҡул осонда булыуы мөһим.

Аяҡтарҙың ауыртыуын баҫыу һәм тынысландырыу өсөн ошолай эшләргә була: ике литр һыуға ике ҡалаҡ гәрсисте болғатып, шунда аяҡты 30 минут тоторға. Арыуы бөтөп, тынысландыра.

Тамаҡ ауыртҡанда 100 миллилитр һыуҙа лимон һутын, берәр балғалаҡ бал, тоҙ, ярты балғалаҡ гәрсисте болғатып, көнөнә 4-5 тапҡыр сайҡатыу яҡшы һөҙөмтә бирә.

Гайморит, тымау ваҡытында ҡайнар һыуҙа манылған туҡымаға ҡоро гәрсис һалып, ҡаш уртаһына йәки танауға ҡуйып тороу еңеллек килтерә. (Күҙгә төшөүҙән һаҡланығыҙ).

Арҡа ауыртҡанда, быуындар тартылғанда түбәндәгесә эшләргә була: эҫерәк һыулы ваннаға 220 грамм ҡоро гәрсис болғатабыҙ һәм 20 минут ятабыҙ. Артығы ярамай.

Дауалауҙы башлар алдынан табип менән кәңәшләшергә онотмайбыҙ.

 

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика