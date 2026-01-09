Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
5 Сентября , 20:00

Хәтерҙе яҡшыртып була!

 Аҡылды үҫтереү һәм хәтерҙе нығытыу өсөн бер нисә күнегеү бар. Уларҙы даими башҡарыу бар кешегә лә файҙаға ғына буласаҡ.

Хәтерҙе яҡшыртып була!Хәтерҙе яҡшыртып була!
Хәтерҙе яҡшыртып була!

 Аҡылды үҫтереү һәм хәтерҙе нығытыу өсөн бер нисә күнегеү бар. Уларҙы даими башҡарыу бар кешегә лә файҙаға ғына буласаҡ.

 

  1. Хәтерҙе нығытыу буйынса беренсе кәңәш - йоҡлар алдынан көн дауамында булған хәл-ваҡиғаны иҫкә төшөрөү. Йәкшәмбе бер көндөкөн генә түгел, аҙна буйы булғанды, ай аҙағында - бер айҙыҡын, йыл аҙағында бер йылда булған ваҡиғаларҙы барлау яҡшы һөҙөмтә бирәсәк. Уларҙы яңынан хис-тойғо кисермәй генә, ситтән күҙәтеүсе кеүек күңелдән иҫкә төшөрөргә кәңәш итә белгестәр.
  2. Көн дә шахмат уйнау хәтерҙе нығытырға ныҡ ярҙам итә (бигерәк тә күҙҙе йомған килеш, яттан уйнау яҡшы һөҙөмтәле).
  3. Шиғыр, доға ятлау, онотмаҫ өсөн уларҙы ҡабатлап тороу ҙа был йәһәттән бик мөһим шөғөл һанала.
  4. Тағы ла ошондай күнекмә файҙалы: таныш булмаған урында (бүтән урамдамы, фатирҙамы һ.б.) бер нисә секунд нимә барлығын ҡарап алырға ла, артҡа әйләнеп баҫып, эргәңдәге кешегә уларҙы, төҫөн, урынлашыуын да күрһәтеп, һанарға.
  5. Бер, ике, өс йыл элек нәҡ ошо көндә нимә эшләүегеҙҙе иҫегеҙгә төшөрөп ҡарағыҙ. Тәүге осорҙа күҙ алдынан өҙөк-йыртыҡ ваҡиғалар ғына үтер, ә көн дә шулай ҡабатлағанда, хәтер күнегә, яйлап ҡына үткәндәр үҙ тәртибендә иҫкә төшә башлай. Ошондай юл менән мәктәптә алған белемде лә хәтерҙә тергеҙергә мөмкин.

 

 Л. Үтәғолова фотоһы.

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика