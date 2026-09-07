Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
7 Сентября , 14:20

Аталы-уллы табиптар самолетта ирҙе ҡотҡарған

Самолет һауаға күтәрелгәндән һуң ярты сәғәт үткәс, 56 йәшлек пассажирҙың хәле насарая

Аталы-уллы табиптар самолетта ирҙе ҡотҡарғанАталы-уллы табиптар самолетта ирҙе ҡотҡарған
Аталы-уллы табиптар самолетта ирҙе ҡотҡарған

Белорет табиптары Өфө – Хургада самолеты бортында пассажирҙы ҡотҡарған.

Мәғлүм булыуынса, самолет һауаға күтәрелгәндән һуң ярты сәғәт үткәс, 56 йәшлек пассажирҙың хәле насарая: ҡан баҫымы 85/45-кә тиклем төшә, пульсы 46-ға тиклем кәмей – ир аңын юғалта башлай.

Бәхеткә күрә, самолетта Белорет үҙәк район клиник дауаханаһы табиптары – 35 йылдан ашыу хеҙмәт стажы булған табип Альберт Лев улы Ғарипов һәм уның улы, травматолог Айгиз Альберт улы була.  

Хургадаға тиклем өс сәғәт ярым дауамында табиптар ир янынан китмәй, уның хәлен контролдә тота. Уларҙың ярҙамы менән етди эҙемтәләрҙән ҡотолорға мөмкин була. Ергә төшкәс, пассажир һәм экипаж табиптарға ҡотҡарған өсөн рәхмәт белдерә.

Фото cығанағы: Башкирия Online.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика