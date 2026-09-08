Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
8 Сентября , 15:10

Кем иң аҡыллыһы?

Баҡһаң, баш мейеһенең ҡартайыу процесы 27 йәштә үк башлана икән.

Кем иң аҡыллыһы?Кем иң аҡыллыһы?
Кем иң аҡыллыһы?

22 йәшлектәр – иң аҡыллыһы?

Ғалимдәр был хаҡта күптән уйлана инде: баш мейеһе ҡасан ҡартая башлай? Нисә йәштә уйҙар асыҡлығы юғала, зиһен үҙгәрә, фекер тиҙлеге һүлпәнәйә? Ҡасан хәтер насарлана? Вирджиния университеты белгестәре үткәргән тикшереүҙәр көтөлмәгән һөҙөмтәгә килтергән.

Баҡһаң, баш мейеһенең ҡартайыу процесы 27 йәштә үк башлана икән. Ә уның сикһеҙ мөмкинлектәре 22 йәшкә тура килә. Тимәк, ошо йәштә зиһенеңде, тырышлығыңды файҙаланып, хыялдарыңды тормошҡа ашырырға, ваҡытыңды бушҡа үткәрмәҫкә, карьера баҫҡыстарынан ҡыйыу үрләй башларға кәрәк.  Ғүмер буйына тупланған белем уртаса 60 йәшкә тиклем яҡшы һаҡлана.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоэтюды.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика