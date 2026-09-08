Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
8 Сентября , 11:00

Өс грамға ғына кәметһәң ...

Һөҙөмтә иҫ киткес: илдә йөрәк ишемияһы һәм инсультҡа юлығыусылар һаны кинәт 75 һәм 80 процентҡа кәмегән.

Өс грамға ғына кәметһәң ...Өс грамға ғына кәметһәң ...
Өс грамға ғына кәметһәң ...

Ғалимдәрҙең фекеренсә, әгәр тоҙ ҡулланыуҙы көнөнә өс грамға ғына кәметһәң дә йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре үҫеше яртылаш аҙаясаҡ. Ҡайһы бер илдәр был тикшереүҙәр һөҙөмтәһенән файҙаланып, үҙҙәрендә ҡайһы бер мөһим саралар ҡабул иткән.

 Мәҫәлән, Финляндияла үткән быуаттың 70-се йылдарында уҡ тоҙҙо көнөнә 12 грамдан туғыҙ грамға тиклем  кәметеүҙе саҡырған мәғлүмәт кампанияһын башлағандар. Һөҙөмтә иҫ киткес: илдә йөрәк ишемияһы һәм инсультҡа юлығыусылар һаны кинәт 75 һәм 80 процентҡа кәмегән. Иң мөһиме, ғүмер оҙайлығы биш-алты йылға артҡан.

Айрат Нурмөхәмәтәов фотоэтюды.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика