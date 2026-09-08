Ғалимдәрҙең фекеренсә, әгәр тоҙ ҡулланыуҙы көнөнә өс грамға ғына кәметһәң дә йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре үҫеше яртылаш аҙаясаҡ. Ҡайһы бер илдәр был тикшереүҙәр һөҙөмтәһенән файҙаланып, үҙҙәрендә ҡайһы бер мөһим саралар ҡабул иткән.
Мәҫәлән, Финляндияла үткән быуаттың 70-се йылдарында уҡ тоҙҙо көнөнә 12 грамдан туғыҙ грамға тиклем кәметеүҙе саҡырған мәғлүмәт кампанияһын башлағандар. Һөҙөмтә иҫ киткес: илдә йөрәк ишемияһы һәм инсультҡа юлығыусылар һаны кинәт 75 һәм 80 процентҡа кәмегән. Иң мөһиме, ғүмер оҙайлығы биш-алты йылға артҡан.
Айрат Нурмөхәмәтәов фотоэтюды.