Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
10 Сентября , 14:15

Эсәктәрҙе еңел таҙартыу ысулы

Был маҡсатҡа һыналған рецепт бар. Уның өсөн күп нәмә лә кәрәкмәй - кефир һәм ҡарабойҙай ярмаһы. Уны ятыр алдынан әҙерләйбеҙ

Эсәктәрҙе еңел таҙартыу ысулыЭсәктәрҙе еңел таҙартыу ысулы
Эсәктәрҙе еңел таҙартыу ысулы

Эсәктәрҙе таҙартып алырға кәрәк

Был ике аҙыҡ дөрөҫ яраҡлаштырылып ҡулланылғанда, бик шәп таҙартыу сараһына әйләнә: эсәктәрҙе, ҡан тамырҙарын таҙарта, ашҡаҙан аҫты биҙенең эшмәкәрлеген, матдәләр алмашыныуын көйләй, ҡандағы шәкәр кимәлен кәметә. Өҫтәүенә артыҡ ауырлыҡтан ҡотолоу өсөн дә һөҙөмтәле сара һанала.

Шифалы эсемлекте кис ятыр алдынан әҙерләйбеҙ. Тәүҙә ҡәһүә онтағыста бер ҡалаҡ ҡарабойҙайҙы онға әйләндерәбеҙ. Уны бер стакан кефирға бутап һыуытҡысҡа ҡуябыҙ. Иртән ашарҙан ярты сәғәт алдан эсәбеҙ. Дауаланыу ваҡыты - 14 көн.

Ҡарабойҙай ярмаһын бөтөн килеш бутап та яһарға мөмкин. Өс ҡалаҡ ярмаға 200 мл кефир ҡойоп һигеҙ сәғәт һыуытҡыста тоторға кәрәк. Бүлмә йылыһында торһа, ярма тәмһеҙәйә. Кефирҙа бүрттерелгән ҡарабойҙайҙы әҙләп иртәнге аштан ярты сәғәт алдан ҡулланырға.

 

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика