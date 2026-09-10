Эсәктәрҙе еңел таҙартыу ысулы

Эсәктәрҙе таҙартып алырға кәрәк
Был ике аҙыҡ дөрөҫ яраҡлаштырылып ҡулланылғанда, бик шәп таҙартыу сараһына әйләнә: эсәктәрҙе, ҡан тамырҙарын таҙарта, ашҡаҙан аҫты биҙенең эшмәкәрлеген, матдәләр алмашыныуын көйләй, ҡандағы шәкәр кимәлен кәметә. Өҫтәүенә артыҡ ауырлыҡтан ҡотолоу өсөн дә һөҙөмтәле сара һанала.
Шифалы эсемлекте кис ятыр алдынан әҙерләйбеҙ. Тәүҙә ҡәһүә онтағыста бер ҡалаҡ ҡарабойҙайҙы онға әйләндерәбеҙ. Уны бер стакан кефирға бутап һыуытҡысҡа ҡуябыҙ. Иртән ашарҙан ярты сәғәт алдан эсәбеҙ. Дауаланыу ваҡыты - 14 көн.
Ҡарабойҙай ярмаһын бөтөн килеш бутап та яһарға мөмкин. Өс ҡалаҡ ярмаға 200 мл кефир ҡойоп һигеҙ сәғәт һыуытҡыста тоторға кәрәк. Бүлмә йылыһында торһа, ярма тәмһеҙәйә. Кефирҙа бүрттерелгән ҡарабойҙайҙы әҙләп иртәнге аштан ярты сәғәт алдан ҡулланырға.