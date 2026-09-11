Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
11 Сентября , 17:05

Оҙаҡ йоҡлай алмай ятһағыҙ

Түбәндәге күнегеүҙәрҙе ҡабатлағыҙ - әүен баҙарына тиҙерәк китерһегеҙ.

Оҙаҡ йоҡлай алмай ятһағыҙОҙаҡ йоҡлай алмай ятһағыҙ
Оҙаҡ йоҡлай алмай ятһағыҙ

Кешенең йөҙөндә 43 төрлө мускул була, улар арҡаһында бөтә кәүҙә кисерештәр тураһында мәғлүмәт ала. Шуның өсөн иң тәүҙә бит мускулын йомшартырға кәрәк. Күҙҙәрҙе йомоп, маңлайҙы, сикәне, телде, аҫҡы аңҡауҙың көсөргәнешен кәметергә тырышығыҙ. Бынан һуң тын алыш та тәрәнерәк һәм яйыраҡ булып китә.

Артабан яурынды төшөрәбеҙ, уның ауырлығы аяҡтарға тиклем барып еткән кеүек булырға тейеш. Яйлап шулай елкәне, ҡулдарҙы, аяҡтарҙы ауырайтабыҙ, йәғни хәлһеҙләндерәбеҙ.

Кәүҙә тулыһынса йомшарғас, ун секундҡа мейене һүндереп торабыҙ, йәғни шул ваҡытта бер ни тураһында ла уйланмайбыҙ. Уның өсөн үҙегеҙҙе ҡояшлы көндә яр буйында ҡыҙынып ятаһығыҙ йә булмаһа, киреһенсә, дөм ҡараңғыла ҡара гамакта бәүеләһегеҙ икән тип хис итегеҙ. Бүтән уйҙар был картинаны боҙорға тейеш түгел. Күҙ алдына баҫтырған образда ун секунд дауамында булыу ҙа етә.

Бына шулай тулыһынса тәнегеҙҙе йомшартыу, аңығыҙҙы көнкүрештәге мәшәҡәтле уйҙарҙан бер аҙға арындырып тороу тиҙ генә йоҡлап китергә ярҙам итә.

Гөлгөнә Мозафарова фотоһы.

 

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика