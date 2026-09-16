"КамАЗ" аҫтында ҡалған малай аяҡҡа баҫты

Баймаҡ районынан 16 йәшлек үҫмер ҡот осҡос юл фажиғәһенән һуң яңынан аяҡҡа баҫҡан. Бер йыл тиерлек табиптар аварияла һәләк була яҙған Сыңғыҙҙың һаулығы өсөн көрәшә. Был тарихты Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин һөйләне.
Бер йыл самаһы элек Сыңғыҙ ултырған еңел машина "КамАЗ" йөк машинаһы менән бәрелешә. Бәрелеүҙең бөтә көсө пассажир булған үҫмергә тура килә. Баймаҡ үҙәк район дауаханаһына уны ауыр хәлдә алып киләләр: малай ауыр мейе йәрәхәте ала, баш һөйәге, яңағы һәм янбашы һына, ҡаны туҡтамай аға һәм шок хәлендә була. Тәүҙә урындағы табиптар Республика балалар клиник дауаханаһы травматологтары менән бергә ҡатмарлы операциялар үткәрә, шунан һуң үҫмерҙе санитар авиация менән Өфөгә эвакуациялайҙар. Хәле тотороҡланғас, реабилитация башлана.
Сыңғыҙ түшәктән тора алмай, әммә белгестәр уны аяҡҡа баҫтырыуға бар көсөн һала. Үҫмер ике интенсив реабилитация курсы үтә. Ә өйгә ҡайтҡас, иң көткән хәл була: бер көн ул махсус ҡулайламаларһыҙ, ҡултыҡ таяҡтарһыҙ ғына урамға сығырға ҡарар итә. Шунан алда: "Мин барыһын да булдыра алам. Мин көслө. Барыһы ла килеп сығасаҡ", - тип әйтә.
Һәм, ысынлап та, Сыңғыҙ үҙаллы атлап китә. Алда уны тағы бер нисә операция көтә, әммә ул быға әҙер. Әле ул табиптарға һәм Аллаһ Тәғәләгә рәхмәт уҡый. Ә бөтә водителдәргә үҫмер юлдарҙа һаҡ булырға кәңәш итә: тиҙлекте арттырмаҫҡа һәм хәлде иғтибар менән күҙәтергә.
Афарин, Сыңғыҙ! Һауығып кит!
Фото: БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығының матбуғат хеҙмәте.