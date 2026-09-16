Куркума ниндәй ауырыуҙарҙан ҡотолдора?

Анемиянан. Бер сәй ҡалағы бал менән ¼ сәй ҡалағы куркуманы бутарға. Иртәнге аш алдынан көн һайын ҡатнашманы эсергә.
Шәкәр диабетынан. Ашар алдынан көнөнә өс тапҡыр ¼ сәй ҡалағы куркума ҡабул итегеҙ.
Антибактериаль сара. Дауалау процесын тиҙләтеү өсөн бәләкәй яраға йәки киҫелгән урынға аҙ ғына специяны һалыу етә.
Организмды шлактарҙан һәм токсиндарҙан таҙартыу. Төнгә бер стакан һөткә бер семтем куркума һалып эсегеҙ.
Теләһә ниндәй препаратты йәки дауалау ысулын ҡулланыр алдынан мотлаҡ табип менән кәңәшләшегеҙ.
Фото: "Шедеврум" нейроселтәре.