Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
15 Сентября , 20:06

Куркума ниндәй ауырыуҙарҙан ҡотолдора?

Уның бик файҙалы тәмләткес икәнен беләбеҙ. Ниндәй сиргә һәм нисек ҡулланырға? Яҙмала.

Куркума ниндәй ауырыуҙарҙан ҡотолдора?Куркума ниндәй ауырыуҙарҙан ҡотолдора?
Куркума ниндәй ауырыуҙарҙан ҡотолдора?

Анемиянан. Бер сәй ҡалағы бал менән ¼ сәй ҡалағы куркуманы бутарға. Иртәнге аш алдынан көн һайын ҡатнашманы эсергә.

Шәкәр диабетынан. Ашар алдынан көнөнә өс тапҡыр ¼ сәй ҡалағы куркума ҡабул итегеҙ.

Антибактериаль сара. Дауалау процесын тиҙләтеү өсөн бәләкәй яраға йәки киҫелгән урынға аҙ ғына специяны һалыу етә.

Организмды шлактарҙан һәм токсиндарҙан таҙартыу. Төнгә бер стакан һөткә бер семтем куркума һалып эсегеҙ.

Теләһә ниндәй препаратты йәки дауалау ысулын ҡулланыр алдынан мотлаҡ табип менән кәңәшләшегеҙ.

Фото: "Шедеврум" нейроселтәре.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика