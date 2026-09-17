Халыҡ табибының һиҙгер ҡулдары барыһын да тоя

Үҙ башына төшкән кеше генә тубыҡ ауыртыуының нисек ауыр булыуын, хәрәкәтләнеүгә ҡамасаулауын яҡшы белә. Район гәзитендә эшләгән коллегабыҙҙың көтмәгәндә аяҡһыҙ ҡалыуын нисек кисереүе, кемгә ярҙам һорап мөрәжәғәт итеүе тураһындағы яҙмаһы, бәлки, кемгәлер кәрәк булыр? Халыҡ табиптары элек тә булған, хәҙер ҙә бар. Шуларҙың береһе Ауырғазы районының Түрһәгәҙе ауылында йәшәгәнен белдек. 67 йәшлек Ринат Юнысов үҙе механизатор, үҙе бригадир, урындағы мәсеттең имамы һәм дүртенсе быуындағы быуын ултыртыусы. Бындай күп яҡлы һәләт һәр кемгә лә бирелмәй. Һирәктәр өлөшөнә төшкән көмөш ул.
Хәҙер коллегабыҙҙың нисек халыҡ табыбына барып эләккәнен уҡығыҙ: “Йәй. Йәшелсә баҡсаһында эшләйем, ҡапыл тубығымда киҫкен ауыртыу һиҙҙем. Урындан да ҡуҙғалырлыҡ әмәл юҡ. Кисә үк ниндәйҙер ауыртыу һиҙелә ине инде, иғтибар итмәҫкә, үтеп китеренә ышанырға тырышҡайным. Ярай әле, эргәмдә туғаным бар, өйҙән һыҙланыуҙы баҫыусы дарыу алып сыҡты. Көс-хәл менән өйгә барып еттем.
Кемгә мөрәжәғәт итергә? Дауаханаға барыр инең, икенсе ҡатта урынлашҡан травматолог бүлмәһенә нисек күтәрелергә? Дөрөҫөн әйткәндә, ортопед-травматологтың кабинеты беренсе ҡатта урынлашһа яҡшыраҡ булыр ине бит. Үҙең ошондай проблема менән осрашҡанда ғына уйланаһың шул. Етмәһә, табипҡа күренеү өсөн алдан яҙылырға кәрәк, ауырыу өсөн мәшәҡәте бик күп”. Шул саҡта хәбәрсе Түрһәгәҙелә йәшәгән элекке танышы, быуын ултыртыусы Ринат Юнысовты иҫенә төшөрә. Телефон номерын юғалтҡан булһа ла, уңышҡа ышанып, юлға сығалар.
Ауыл табибы унан “билең ауыртмаймы?” тип һораша, был хәлдең умыртҡа бағанаһы һәм бил менән бәйле булыу ихтималлығын әйтә. Үҙенә өс-дүрт тапҡыр килеү кәрәклеген белдерә. Умыртҡа бағанаһында ауыртыу тыуҙырған нөктәләрҙе эҙләп таба, аҙаҡ ҡулбашҡа күсә. Ни өсөн төндә ҡул суҡтарының ойоуын һәм ҡулбаштың ауыртыуын аңлата.
Ринат Юнысов ауыртыу тыуҙырған кәрәкле нөктәләрҙе табып, ыуғылай, быуындың сыҡмаған икәнлеген асыҡлай, аяҡтарҙа ҡан йөрөшө насарланғанын аңлата һәм кәңәштәр бирә. Өсөнсө тапҡыр барғанда нөктәләргә баҫҡылау ауыртыу тыуҙырмай. Халыҡ табибы әйтеүенсә, уға рентген кәрәкмәй, һиҙгер ҡулдары барыһын да тоя. Дүртенсе көнгә пациент тубыҡ ауыртыуын бөтөнләй онота.
Халыҡ табибының һәләте нәҫелдәрендә ирҙәр линияһы буйынса тапшырылып килә. Армияла саҡта уҡ һәләтен ҡулланып, хеҙмәттәштәренә ярҙам итә. Ғүмер буйына Карл Маркс исемендәге колхозда механизатор, бригадир булып эшләй. Пенсияға сыҡҡас, дин юлына баҫа, уҡый. Бөгөн ул – мәсет имамы. Уны тәрбиәләүҙе, сығымдарын ҡаплауҙы үҙ өҫтөнә алған. Доғалар уға дауалауҙа ярҙам итә.
Дауалаған кешеләре уға рәхмәтле. Яңыраҡ шундай хәл булған. Бер йәш ир дауаланғанда ике йәшлек улының аяҡ табанына тулыһынса баҫмауы хаҡында әйтә. Табиптар сәбәбен тапмай. Йәш ата-әсә Мәскәүгә барырға йыйына. Ринат Юнысов сабыйҙың таз һөйәгендә һәм бәкәлендә быуын сыҡҡанын ҡулдары менән тоя. Бала тыуғанда имгәнеү алған булған. Йомшаҡ ҡына итеп, ҡулдары менән ыуғылап, уларҙы урынына ултырта, баш ҡалаға барыуҙың кәрәге ҡалмай. Бындай миҫалдарҙы тағы ла килтерергә мөмкин булыр ине. Кемдеңдер башы ауырта, кемдеңдер ҡан баҫымы күтәрелеп йонсота... Халыҡ табибы һәр кемде иғтибар менән ҡарап, нисек тә хәлен еңеләйтергә, һауыҡтырырға тырыша.
“Әйткәндәй, Талбазы поликлиникаһында травматолог кабинеты хәҙер беренсе ҡатҡа күсте. Пациенттарын хәстәрләгән табиптарға ҙур рәхмәт!” тип яҙа Әлфирә Кәримова.
Фото: “Аургазинский вестник” сайтынан.