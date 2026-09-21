Республикала кәмей, ә Өфөлә – арта

Бөгөн Хөкүмәт кәңәшмәһендә һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин Башҡортостанда наркология ярҙамының нисек күрһәтелеүе тураһында һөйләне.
Уның белдереүенсә, наркология профилендәге пациенттарға махсус ярҙам район һәм ҡала дауаханаларында участка табиптары-психиатр-наркологтарҙың 63 кабинетында һәм республика наркодиспансерының ете диспансер-поликлиника бүлексәһендә күрһәтелә. Министрҙың докладына ярашлы, республикала наркологик тайпылыштар менән сирләү күрһәткесе Волга буйы федераль округы һәм Рәсәй буйынса күрһәткестәрҙән 4,1 процентҡа түбәнерәк. Тәүлек әйләнәһенә стационар койкаларҙа 9 253 кеше дауалана. Йыл һайын республиканың наркологик койкаларында 20 меңгә яҡын пациент дауа ала (ауырыу үҙенсәлектәре менән бәйле ҡабаттан дауаханаға һалыу күҙәтелә).
Республика буйынса күрһәткестәр кәмеүгә ҡарамаҫтан, Өфөлә хәлдәр хәүеф тыуҙыра. Башҡортостан Республикаһы йәмәғәт именлеге ведомство-ара советы секретары Валерий Олейник әйтеүенсә, баш ҡаланың Арт-квадратында урынлашҡан “Хыялдар” клубы наркопритон булыуы ихтимал.
Ул рәсми мәғлүмәттәр буйынса, райондарҙағы хәлдең кәмеүе күҙәтелһә лә, ә Башҡортостандың баш ҡалаһында, киреһенсә, наркотик матдәләр менән ағыуланыу һаны арта, тәү сиратта бәлиғ булмағандар араһында ти.
– Өфөлә киҫкен наркотиктар менән ағыуланыу осраҡтарын теркәйбеҙ. Хоҡуҡ һаҡлау органдарының оператив мәғлүмәттәренә ярашлы, Өфөлә йәлеп итеү нөктәләре бар. Һәм шуныһы ғәжәпләндерә, улар ҡала үҙәгендә урынлашҡан. Был “Арт-Квадрат”, “Хыялдар” төнгө клубы. Ул бер нисә тапҡыр сводкаларҙа күренде, – тине Валерий Олейник.
Радий Хәбиров мәғлүмәт әҙерләргә һәм республиканың бөтә көс структуралары менән хәлде тикшерергә ҡушты. Әгәр факттар раҫланһа, тейешле ҡарар ҡабул ителәсәк.