Ҡыуанып йәшәгеҙ, өлкәндәр!

Бәхетле тормош өсөн һаулыҡ кәрәк. Өлкән йәштә тормош сифаты күп нәмәгә бәйле, бында нәҫелдән килгән күсәгилешлек тә мөһим роль уйнай. Әммә һуңғы тикшеренеүҙәрҙән күренеүенсә, гендар өстән бер өлөшкә генә оҙон ғүмерлелек өсөн яуаплы. Ҡалғанын оҙаҡ һәм ауырымай үткәреү үҙебеҙҙең ҡулда.
Ҡартая төшкәс, кешеләр бәхетле тормош өсөн иң тәүҙә һаулыҡ кәрәк булыуын ныҡлап аңлай башлай. Олоғайғанға ҡәҙәр уны нисек һаҡларға? Белгестәрҙең бер нисә кәңәшенә ҡолаҡ һалайыҡ.
Калий көстө һаҡлай, шуға күрә ошо матдәгә бай йәшелсә, картуф, йәшел тәмләткестәр, банан ашағыҙ. 65 йәштән һуң рационда бындай аҙыҡтарҙың булыуы мускул массаһын һаҡларға булыша. Был үтә мөһим, сөнки ошо йәштән кеше һәр ун йыл һайын ике килограмм мускул массаһын юғалта. Кешенең үҙендә хәлһеҙлек тойоуы, йыш йығылыуы, өҙлөгөүҙәргә дусар булыуы ихтимал. Көн һайын кәм тигәндә 4,7 грамм калий ҡулланыу тәҡдим ителә. Бынан тыш, рационда тоҙҙоң күпме булыуын иғтибар менән күҙәтегеҙ, ул организмда калий миҡдарын кәметә.
Яҡшы кәйеф, күңел күтәренкелеге ғүмер оҙайлығын арттыра. Бәхет тойғоһон кисереү сирҙәрҙе иҫкәртеү тигән һүҙ ул, ти табиптар. Тормошто һөйөргә өйрәнегеҙ, үҙегеҙҙе ихлас, алсаҡ кешеләр менән уратығыҙ. Спорт медицинаһы эксперттары әйтеүенсә, яҡшы физик формала булған кешеләр биологик ҡартайыуҙы кәм тигәндә ун йылға кисектерә һәм оҙағыраҡ үҙаллылыҡ һаҡлай. Ете йыл дауамында барған ғилми тикшеренеүҙәрҙән күренеүенсә, спорт менән шөғөлләнеү ғүмер оҙайлығына ыңғай йоғонто яһай. Иң яҡшыһы, аҙлап, әммә көн һайын шөғөлләнеү файҙалыраҡ.
D витамины – организмды йәшкә бәйле сирҙәрҙән төп һаҡлаусы. Ҡанында был витамин кимәле түбән булған кешеләрҙең төрлө сирҙәрҙән иртәрәк вафат булыуын тикшеренеүҙәр раҫлаған. Витамин йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙарынан, юғары ҡан баҫымынан, яман шештең ҡайһы бер төрҙәренән һаҡлай. Балыҡта, йомортҡала һәм байыҡтырылған һөттә күп. Беҙҙең тәнебеҙ ҡояш нурҙары аҫтында D витаминын етештерһә лә, ул барыбер етешмәй. Ә бына һыйыр итен аҙыраҡ ҡулланығыҙ, аҙнаһына бер тапҡырҙан да күберәк ашамағыҙ, тигән кәңәшкә ҡарашығыҙ нисек? Баҡһаң, иттәге туйындырылған майҙар артерияларға тула һәм йөрәк-ҡан тамырҙары, яман шеш сирҙәре хәүефен арттыра. Иттә тимерҙең ифрат күп булыуы сәбәпле, диабет, Альцгеймер сирҙәренең баш ҡалҡытыуы ихтимал.
Мейегә В12 витамины ла кәрәк, ул диңгеҙ аҙыҡтарында һәм ҡош итендә күп тупланған. Витамин етешмәгәндә фекерләү функцияһының тиҙ һүнеүе мөмкин, ә уны тейешле кимәлдә ҡулланғанда баш мейеһе күләме кәмеүе һирәгерәк осрай. Дуҫ-иш, таныштар менән аралашыу бик яҡшы. Яңғыҙлыҡ ҡан баҫымын күтәрә, Альцгеймер сирен, депрессия хәүефен арттыра. Социаль әүҙемлек, киреһенсә, сәләмәтлекте яҡшырта, ғүмер оҙайлығын арттыра. Һәр атҡан таңға ҡыуанып йәшәйек!
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.