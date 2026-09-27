Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
26 Сентября , 19:47

Артыҡ ауырлыҡты кәметеү өсөн тағы ла бер рецепт!

Артыҡ килограмдар китә, авитаминоз кәмей, иммунитет яҡшыра һәм көнө буйы үҙеңде бик яҡшы тояһың! Тик төнгә эсмәгеҙ...

Артыҡ ауырлыҡты кәметеү өсөн тағы ла бер рецепт!Артыҡ ауырлыҡты кәметеү өсөн тағы ла бер рецепт!
Артыҡ ауырлыҡты кәметеү өсөн тағы ла бер рецепт!

Артыҡ тән ауырлығы менән йонсойһоғоҙмо? Ошо эсемлекте эсеп ҡарағыҙ, ярҙам итергә тейеш.

1,5 л ҡайнар һыу

2 аш ҡалағы эре итеп туралған имбир тамыры

1 балғалаҡ йәшел сәй

2 аш ҡалағы лимон һуты

1 балғалаҡ бал

Бөтнөк (мята) япрағы ла ҡушырға була.

- Имбирҙе эре итеп турарға;

- Бөтәһен дә термосҡа һалып, ҡайнар һыу ҡойорға. 30 минутҡа ҡуйып торорға һәм эсә башларға ла була.

Көн дауамында литр ярым эсергә тәҡдим ителә, иртәнге ҡәһүә урынына ла эсергә була. Йоҡлар алдынан эсмәҫкә кәңәш ителә, сөнки йоҡо осоуы мөмкин һәм йыш бәҙрәфкә йөрөтә.

Артыҡ килограмдар китә, авитаминоз әҙәйә, иммунитет яҡшыра һәм көнө буйы үҙеңде бик яҡшы тояһың!

Фото: нейроселтәр.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!    

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика