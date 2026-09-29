Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
29 Сентября , 07:00

Ҡапыл үҙәк көйһә...

Мәҫәлән, етен орлоғо үҙәк көйөүгә ҡаршы һөҙөмтәле сараларҙың береһе һанала. Уны кефирға ҡушып йәки блендер ярҙамында ваҡлап ҡулланырға мөмкин. Рецепттары - яҙмала. 

Ҡапыл үҙәк көйһә...Ҡапыл үҙәк көйһә...
Ҡапыл үҙәк көйһә...

Үҙәк көйөү кеүек насар күренеш күптәргә яҡшы таныш. Түбәндәге ябай ғына алымдар, бәлки, кемгәлер ярҙам итер.

  • Сәтләүек йәки көнбағыш емеше ашап ҡарағыҙ. Сәтләүектең ниндәйе булһа ла ярай.
  • Бер балғалаҡ үҫемлек майы эсегеҙ (көнбағыш, зәйтүн майы мөмкин).
  • Ҡаты сортлы һутлы алма йәки кишер ашағыҙ.
  • Үҙәк көйөүҙән укроп һәм аҡ сәскә (ромашка) төнәтмәһе ярҙам итә.
  • Бер стакан йылы һөт эсергә мөмкин.
  • Етен орлоғо үҙәк көйөүгә ҡаршы һөҙөмтәле сараларҙың береһе һанала.
  • Бер стакан кефирға (ҡатыҡҡа) ике балғалаҡ етен орлоғон һалып, яҡшы итеп туғып эсһәгеҙ, ун минуттан үҙәк көйөү тулыһынса баҫылыр.

Профилактика өсөн

  • Өс аш ҡалағы етен орлоғон ҡәһүә тарттырғыс йәки блендер ярҙамында ваҡлағыҙ. Бер стакан ҡайнар һыу, бер балғалаҡ бал һалып болғатығыҙ. Ҡунаҡҡа барырға булһағыҙ, әлеге коктейлде ашарҙан ярты сәғәт алдан эсегеҙ.
  • Бер үк нисбәттә (бер нисә аш ҡалағы) картуф менән кишер һутын болғап эсеү ҙә яҡшы һөҙөмтә бирә.
  • 20-шәр грамм һары мәтрүшкә, аҡ сәскә һәм юл япрағын бергә ҡайнатып төнәтмә әҙерләгеҙ. Ашар алдынан ярты сәғәт алда бер аш ҡалағы эсергә.

Фото Гигачатта яһалма зиһен ярҙамында эшләнде (https://giga.chat)

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика