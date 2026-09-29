Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
28 Сентября , 20:05

Аш һеркәһенең шундай ҙур зыяны барлығын белә инегеҙме?

Ни эшләп был турала тышына яҙмайҙар икән?

Аш һеркәһенең шундай ҙур зыяны барлығын белә инегеҙме?Аш һеркәһенең шундай ҙур зыяны барлығын белә инегеҙме?
Аш һеркәһенең шундай ҙур зыяны барлығын белә инегеҙме?

Күп кенә рецепттарҙа һеркә (уксус) ҡулланабыҙ. Баҡһаң, уның организм, анығыраҡ әйткәндә бауыр өсөн ҙур зыяны бар икән. Бауыр һеркәне үҙенә һеңдерә, был уға алкоголь эскәндәге кеүек тәьҫир итә. Тимәк, уға тейешле тиҙлек менән үҙ функцияларын башҡарарға мөмкинлек бирмәй.

Был хаҡта етештереүселәр һеркәнең шешәһенә яҙһа була ла бит. Ул спиртлы эсемлек кеүек үк ҙур зыян килтермәһә лә, үҙенең ҡара эшен барыбер башҡара.

Бик тә һеркә ҡулланырға кәрәк икән, алманыҡын һайлағыҙ. Ул ныҡ ҙур зыян килтермәй һәм хатта әҙерәк файҙаһы ла бар: алмалар үткән ферментация процесы арҡаһында ыңғай тәьҫире бар. Ләкин уны ла күп тотонмағыҙ!

Фото: “Шедеврум” нейроселтәре.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика