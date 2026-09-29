Тымау йонсотһа

Әйткәндәй, был ысулдар йылдар дауамы менән һыналғандары ғына. Әлбиттә, төрлө-төрлө дарыуҙар менән дә дауаланып була. Әммә сирҙәр баш ҡалҡытҡан миҙгелдә дарыуҙарҙың ҡапыл ғына хаҡы күтәрелеп китеүен иҫәпкә алғанда… Ошо уҡ рецептарҙы балаларҙы дауалағанда ла ҡулланырға мөмкин.
Глинтвейн
Был эсемлек менән күптәр таныштыр, моғайын. Уны әҙерләү ысулдары ла күп төрлө. Уның составында мотлаҡ цитрус емештәр, тәмләткестәр һәм бал булырға тейеш. Глинтвейн ярҙамында тамаҡ ауыртыуын, тауыш үҙгәреүен бөтөрөргә мөмкин. Шулай уҡ был эсемлек тәндәге һаҡланыу сараларын көсәйтә. Эстәге вирустарҙы үлтерә лә инде.
Башлы һуған менән ингаляция яһау
Күптәр танау тонған саҡта уның һутын тамыҙа. Әммә һуған менән һаҡ булығыҙ: күҙҙән йәш сығарыр әсе һуты танау эсендәге тирене яндырыуы ихтимал. Шулай ҙа һуған менән дауаланырға яратыусыларға түбәндәге ысулды тәҡдим итәбеҙ. Һыу ҡайнатып, ҙур ғына башлы һуғанды дүрткә бүлеп ҡырҡырға һәм һыуға һалырға кәрәк. Быуын һуларға кәңәш ителә.
Алоэ
Алоэ һуты танауға һала торған шыйыҡса урынына. Яңы ғына һығып алынған был мөғжизәле үҫемлектең һуты танау эсендәге йомшаҡ тирене дымландыра һәм тымауҙы бөтөрөргә ярҙам итә.
Һарымһаҡ
Һарымһаҡ. Был йәшелсә, һис шикһеҙ, кеше һаулығы өсөн һанап бөткөһөҙ файҙа килтерә. Бер нисә минут эсендә сир тыуҙырыусы микроорганизмдарҙы ла үлтерә. Шуға ла уны сей килеш ашарға ла була, ҡырҡҡыслап ултыртып ҡуйып, еҫкәп йөрөргә лә мөмкин.
Прополис
Бер киҫәк прополис әллә ниндәй ҡыйбатлы тамаҡ ауыртыуынан тип һатылған имә торған дарыуҙарҙан файҙалыраҡ. Беренсенән, ул ауыҙ эсендәге бактерияларҙы үлтерә. Икенсенән, ул һыҙланыуҙы баҫа. Киҙеү мәлендә һәм һыуыҡ тейгән осраҡта бер аҙ хәлде яҡшырта. Өсөнсөнән, иммунитетты нығыта. Эпидимия осрағында организмды төрлө вирустарҙан һаҡлай.
Шулай ҙа медицина хеҙмәткәрҙәре үҙ белдегең менән дауаланырға кәңәш итмәй. Тәндә хәлһеҙлек барлыҡҡа килеп, температура күтәрелһә, йә башҡа төрлө билдәләр булғанда, иң тәүҙә табипҡа күренергә кәрәк. Ә халыҡ рецептарын төп дауаға өҫтәмә рәүештә ҡулланырға тырышығыҙ.
Һау-сәләмәт булығыҙ!
Мәғлүмәт интернет селтәренән алынды.
Фото: нейроселтәрҙән.