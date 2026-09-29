Йөрәккә ял да юҡ, ал да юҡ

Башҡортостанда Һаулыҡ һаҡлау министрлығы тарафынан Йөрәккә яуаплы мөнәсәбәт аҙнаһы иғлан ителде. Йөрәк көн һайын алһыҙ-ялһыҙ эшләүен дауам итә, шуға күрә уның тураһында даими хәстәрлек күрергә кәрәк, ти табиптар.Сәләмәт йәшәү рәүеше, яҡшы ғәҙәттәр, иғтибарлы ҡараш йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре хәүефен кәметергә ярҙам итә.
Табиптарҙың әйтеүенсә, хәүеф факторҙарын белеү ваҡытһыҙ үлем осраҡтарын 80 процентҡа ҡәҙәр ҡыҫҡарта. Тәмәке тартыу, дөрөҫ туҡланмау, гиподинамия, һимеҙлек, стресс, шәкәр диабеты, йоҡо туймау йөрәк сиренә килтереүе ихтимал.
Йөрәк – организмдың иң мөһим ағзаһы. Йөрәк-ҡан системаһы торошона кешенең сәләмәтлеге һәм ғүмер оҙайлығы туранан-тура бәйле. Йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре ваҡытынан алда эшкә һәләтлекте юғалтыуға, инвалидлыҡҡа һәм үлемгә сәбәпсе була. Иң яҡшы дауа – сирҙәрҙе ваҡытында иҫкәртеү, ти табиптар.
“Башҡортостанда диагноздарҙың дүрттән бер өлөшө йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙарына тура килә. Әммә күпселек осраҡта уларҙы булдырмаҫҡа йәки һуңғараҡ осорға ҡалдырырға мөмкин булыр ине, – ти Һаулыҡ һаҡлау министрлығының штаттан тыш баш кардиологы, Рәсәй кардиология йәмғиәтенең Башҡортостан бүлексәһе рәйесе, Рәсәй Һәм Башҡортостандың атҡаҙанған табибы, медицина фәндәре кандидаты Ирина Николаева.
– Башҡортостанда ла Рәсәйҙәге кеүек йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙарының таралыуы 20 проценттан 30 процентҡа тиклем тирбәлә. Ауырыуҙар структураһында төп урынды артериаль гипертония (46%), цереброваскуляр сирҙәр (27%), йөрәк ишемияһы (14,7%) алып тора. Кардиологтар яңы асыҡланған сирҙәр иҫәбенә, айырыуса иртә осорҙа, сирлеләр өлөшөнөң артыуын һәр саҡ яҡшы күренеш тип иҫәпләй. Мәҫәлән, артериаль гипертонияны бик иртә мәлдә асыҡларға кәрәк. Әлегә ағзалар зарарланып өлгөрмәгән була, бары ҡан баҫымының күтәрелеүе генә (130-ҙан юғары) сир башланыуын иҫкәртә. Беҙ бындай осраҡта үҙ ваҡытында тейешле дауа билдәләйбеҙ, ҡан баҫымын нормаға килтерәбеҙ. Иртә дауалай башлағанда өҙлөгөүҙәр барлыҡҡа килмәй, ә һеҙ уларҙың организм өсөн нисек хәүефле булыуын беләһегеҙ – инфаркт, инсульт, йөрәк ритмы боҙолоуы...
Күп бәләләрҙең башында торған артериаль гипертония йыш осрай. Икенсе урында – йөрәк ишемияһы. Өсөнсө урында – кардиомиопатиялар, тыумыштан йәки барлыҡҡа килгән йөрәк кәмселектәре һәм башҡа йөрәк-ҡан тамырҙары сирҙәре. Хәҙер медицина хеҙмәте диспансерлаштырыу ярҙамында пациенттарҙың сирен бала саҡта уҡ асыҡлауға йүнәлтелгән. Сир мөмкин тиклем һуңғараҡ үҫешһен өсөн педиатр баланың йәшәү рәүешен үҙгәртә ала. Өлкәнәйгәс, диспансерлаштырыу ваҡытында яңы хәүефтәрҙең асыҡланыуы ихтимал. Был осраҡта эшкә табип - терапевт тотона, тәүге сир билдәләренең хәүеф факторҙары билдәләнә. Аҙаҡ табип пациентты йыл һайын күҙәтә, хәүефте баһалай, сөнки йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙарын дарыуҙар менән генә дауалап булмай, тәү сиратта ул йәшәү рәүеше тигән һүҙ. Бында уңыштың 20 проценты ғына табип эшмәкәрлегенә бәйле, ә 80 проценты ул кешенең үҙенән тора”.
Күберәк хәрәкәтләнегеҙ, аҙнаһына кәм тигәндә 150 минут физик әүҙемлек менән шөғөлләнегеҙ, тип кәңәш итә белгестәр. Дөрөҫ туҡланығыҙ, тоҙ ҡулланыуҙы сикләгеҙ. Тәмәке тартыу һәм эскелек– һеҙҙең дошманығыҙ. Артериаль баҫымды күҙәтегеҙ, пульс, холестерин һәм глюкоза кимәлен контролләгеҙ, медицина тикшереүҙәрен үтегеҙ һәм белгестәрҙең тәҡдимен үтәгеҙ. Йөрәгегеҙҙе һаҡлағыҙ, бөгөндән хәстәрлек күрә башлағыҙ!
Фото: Һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтынан.