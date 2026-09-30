Көн һайын эҫе һыу эсһәгеҙ...

Көн һайын иртәнсәк бер стакан эҫе (йылы) һыу эсергә ғәҙәтләнһәгеҙ, организмығыҙҙағы ыңғай үҙгәрештәрҙе күреп ғәжәпләнерһегеҙ. Тибет табиптары әйтеүенсә, был һәйбәт ғәҙәт ғүмерҙе 10 йылға оҙайта ала.
Эҫе һыу арҡаһында иртәнсәктән матдәләр алмашыныу яйға һалына, ҡан таҙара һәм тән тиреһе, бөйөр һәм лимфа системаһы аша детоксикация (зарарлы матдәләрҙән арыныу) процестары көсәйә. Үт ағымы һәйбәтләнә.
Көн һайын иртәнсәк эҫе һыу эсеү (эҫегә яҡын йылы һыу ҙа мөмкин) тән тиреһенең торошон яҡшырта, бит тиреһе майланыуҙан, төрлө һытҡылар сығыуҙан туҡтай, ҡан баҫымы көйләнә. Был алым шулай уҡ тән ауырлығын рәткә килтереүгә лә булышлыҡ итә.
Фото Гигачатта яһалма зиһен ярҙамында эшләнде (https://giga.chat)