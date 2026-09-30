Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
30 Сентября , 13:45

Көн һайын эҫе һыу эсһәгеҙ...

Ике аҙнанан организмығыҙҙағы ыңғай үҙгәрештәрҙе күреп ғәжәпләнерһегеҙ. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Көн һайын эҫе һыу эсһәгеҙ...Көн һайын эҫе һыу эсһәгеҙ...
Көн һайын эҫе һыу эсһәгеҙ...

Көн һайын иртәнсәк бер стакан эҫе (йылы) һыу эсергә ғәҙәтләнһәгеҙ, организмығыҙҙағы ыңғай үҙгәрештәрҙе күреп ғәжәпләнерһегеҙ. Тибет табиптары әйтеүенсә, был һәйбәт ғәҙәт ғүмерҙе 10 йылға оҙайта ала.

Эҫе һыу арҡаһында иртәнсәктән матдәләр алмашыныу яйға һалына, ҡан таҙара һәм тән тиреһе, бөйөр һәм лимфа системаһы аша детоксикация (зарарлы матдәләрҙән арыныу) процестары көсәйә. Үт ағымы һәйбәтләнә.

Көн һайын иртәнсәк эҫе һыу эсеү (эҫегә яҡын йылы һыу ҙа мөмкин) тән тиреһенең торошон яҡшырта, бит тиреһе майланыуҙан, төрлө һытҡылар сығыуҙан туҡтай, ҡан баҫымы көйләнә. Был алым шулай уҡ тән ауырлығын рәткә килтереүгә лә булышлыҡ итә.

Фото Гигачатта яһалма зиһен ярҙамында эшләнде (https://giga.chat)

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика