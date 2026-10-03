Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
3 Октября , 15:15

Рәсәйҙә вейпты тулыһынса тыйырға тәҡдим итәләр

Ошо туралағы закон проекты тейешле ведомстволарға ебәрелгән дә инде.

Добавить в предпочтительные источники Google
Рәсәйҙә вейпты тулыһынса тыйырға тәҡдим итәләрРәсәйҙә вейпты тулыһынса тыйырға тәҡдим итәләр
Рәсәйҙә вейпты тулыһынса тыйырға тәҡдим итәләр

Башланғыс Рәсәй территорияһында электрон тәмәке етештереүҙе, индереүҙе һәм һатыуҙы тулыһынса тыйыуҙы күҙ уңында тота. Документ Финанстар һәм Һаулыҡ һаҡлау министрлыҡтарына ебәрелгән.

Закон проекты авторҙары билдәләүенсә, ғәмәлдәге төбәк саралары тейешле һөҙөмтә бирмәй, сөнки ҡулланыусылар продукцияны күрше төбәктәрҙә һатып алырға ла мөмкин. Төп проблема — электрон тәмәкеләрҙең бәлиғ булмағандар араһында киң таралыуы: 2023–2024 йылдар статистикаһы буйынса, һәр өсөнсө үҫмер вейптарҙы ҡулланып ҡараған.

Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика