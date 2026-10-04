Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
4 Октября , 05:30

Ҡандағы шәкәр кимәлен тәбиғи юл менән төшөрәм тиһәң...

Был эсемлекте эстәге ҡорттарҙан ҡотолоу өсөн дә эсергә була.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡандағы шәкәр кимәлен тәбиғи юл менән төшөрәм тиһәң...Ҡандағы шәкәр кимәлен тәбиғи юл менән төшөрәм тиһәң...
Ҡандағы шәкәр кимәлен тәбиғи юл менән төшөрәм тиһәң...

Күптәр ҡандағы юғары шәкәр кимәле менән йонсой. Әлбиттә, дарыуханала уға яраҡлы дауаланыу сараларының күп төрлөһө лә бар. Ә шулай ҙа өй шарттарында ла организмға зыян килтермәҫлек итеп шәкәр кимәлен тотороҡландырырға була.

Ташҡабаҡ орлоғо –ҡандағы шәкәр күләмен төшөрөргә булышлыҡ итеүсе аҙыҡтарҙың береһе. Ул файҙалы матдәләр сығанағы. Орлоҡта тимер күп, ул үҙ сиратында ҡан тамырҙарын нығыта, уның составын яҡшырта, үҙенә кәрәкле матдәләрҙе алғанлыҡтан йөрәк тибеше лә яҡшыра, яйға һалына. Ташҡабаҡ орлоғо тирегә лә ыңғай тәьҫир итә.

Шифалы эсемлекте әҙерләү өсөн кәрәк буласаҡ: 150 грамм таҙартылған ташҡабаҡ орлоғо, ярты балғалаҡ дәрсен/корица/,4-5 финик.

Орлоҡто һигеҙ сәғәт ебетәбеҙ ҙә, һыуын түгеп, дүрт стакан таҙа һыу ҡушып блендерҙа иҙәбеҙ. Марля аша һөҙөп алғас, дәрсен, финикты ҡушып, тағы блендерҙа ваҡлайбыҙ. Әҙер эсемлекте быяла һауытта һыуытҡыста һаҡларға кәрәк. Көн дә иртән ас ҡарынға, ашарҙан ярты сәғәт алда 100-әр грамлап эсәбеҙ. Дүрт көн шулай дауаланырға, артабанғы дүрт көн – ял.

Эстәге ҡорттарҙан ҡотолоу өсөн дә эсергә була.

Табип менән кәңәшләшеү мөһим!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика