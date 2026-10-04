Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
4 Октября , 06:30

Сир ҡапыл аяҡтан йыҡмаһын тиһәгеҙ...

Организмды нығытыр өсөн, йөрәкте хәстәрләп, ҡан тамырҙарын даими таҙартып торорға һәр кемдең дә ҡулынан килә. Әҙерләүе һәм ҡулланыуы ябай ғына булған рецепт өлгөләре бар. Әйҙәгеҙ, шуларҙың бер нисәүһен ҡарап китәйек.

Добавить в предпочтительные источники Google
Сир ҡапыл аяҡтан йыҡмаһын тиһәгеҙ...Сир ҡапыл аяҡтан йыҡмаһын тиһәгеҙ...
Сир ҡапыл аяҡтан йыҡмаһын тиһәгеҙ...

Аяҡтан йығылғансы йөрөп, табипҡа барыуҙы һуҙырға ярамай, сирҙе алдан иҫкәртеү өсөн үҙебеҙгә лә сараһын күрергә кәрәк. Бөгөн йөрәк-ҡан тамырҙарына бәйле ауырыуҙар ныҡ таралған.

Организмды нығытыр өсөн, йөрәкте хәстәрләп, ҡан тамырҙарын даими таҙартып торорға һәр кемдең дә ҡулынан килә. Әҙерләүе һәм ҡулланыуы ябай ғына булған рецепт өлгөләре бар. Әйҙәгеҙ, шуларҙың бер нисәүһен ҡарап китәйек.

  1. Ҡан тамырҙарының һығылмалылығы өсөн – берәр балғалаҡ лимон һуты, бал һәм көнбағыш майын бергә бутап ас ҡарынға эсергә кәрәк. Дауаланыу ваҡыты – 10 көн. Йә булмаһа 3/4 стакан ҡайнап йылымысланған һыуҙа бер балғалаҡ бал һәм ярты лимон һутын болғап, йоҡлар алдынан 10 көн дауамында эсергә.
  2. Уртаса ҙурлыҡтағы ике лимонды ит турағыстан үткәреп, уға ике ҡалаҡ бал ҡушып болғатабыҙ ҙа быяла һауытҡа һалабыҙ. Бүлмә температураһында тәүлек буйы тотҡандан һуң шифалы дауа ҡулланыуға әҙер. Уны ашарҙан алда йәки сәйгә ҡушып, ике-өс балғалаҡ ҡына ҡабып ҡуйыу ҙа яйлап ыңғай тәьҫирен күрһәтә.                                                                                           Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! Фото: нейроселтәрҙән.
Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика