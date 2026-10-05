Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
5 Октября , 07:30

Һәр кем йылына дүрт килограмға ябыға. Ниңә кешеләр быны һиҙмәй?

Баҡһаң, ҡолаҡ һәм танауҙың кимерсәге өлкән йәштә лә үҫеүҙән туҡтамай икән. Тире һәм сәс тураһында ла бөтәһен дә белеп бөтмәйһегеҙҙер әле... 

Добавить в предпочтительные источники Google
Һәр кем йылына дүрт килограмға ябыға. Ниңә кешеләр быны һиҙмәй?Һәр кем йылына дүрт килограмға ябыға. Ниңә кешеләр быны һиҙмәй?
Һәр кем йылына дүрт килограмға ябыға. Ниңә кешеләр быны һиҙмәй?

Ҡолаҡ ни өсөн үҫеүҙән туҡтамай?

Баҡһаң, ҡолаҡ һәм танауҙың кимерсәге өлкән йәштә лә үҫеүҙән туҡтамай икән. Шуға күрә йылдар үтеү менән тәндең был өлөштәренең бер ни тиклем ҙурайыуы ихтимал. Был - тәбиғи процесс, ти белгестәр.

***

Сәстәрҙең ныҡлығына хайран ҡалырлыҡ! Баштағы сәс көлтәһе12 тоннаға яҡын ауырлыҡты күтәрә ала. Улар һәйбәт үҫһен өсөн яҡшы туҡланығыҙ, аҡһым, В төркөмө витаминдары һәм минералдар тупланған аҙыҡтар ҡулланығыҙ. Стрестар ҙа сәс торошона йоғонто яһай.

***

Йоҡо ашауҙан мөһимерәк. Кеше ашамай өс аҙна тирәһе йәшәй ала, ә йоҡламайынса 10 көндән дә артыҡ йәшәй алмай. Йоҡо етешмәүе организм эшмәкәрлегендә етди тайпылыштарға килтерә. Тәүлегенә ете-һигеҙ сәғәт йоҡлау һәм режим торошон күҙәтеү мөһим.

***

Йөрәк көнөнә  яҡынса 7500 литр ҡанды үткәрә. Һәр көн ул 100 000  тибеш яһай, бөтә организм буйлап ҙур күләмдәге ҡанды ҡыуҙыра. Физик әүҙемлек, дөрөҫ туҡланыу һәм насар ғәҙәттәрҙән баш тартыу йөрәгегеҙҙе һаҡлар.

***

Кешенең тән тиреһе 28 көн һайын яңыра. Тән тиреһе кешенең иң ҙур ағзаһы һәм ай һайын тулыһынса яңыра. Йыл эсендә яйлап тиренең дүрт килограмға яҡын үлгән күҙәнәктәрен юғалтабыҙ. Тән тиреһен даими таҙа тотоу уның сәләмәтлеген һәм тышҡы ҡиәфәтен һаҡларға ярҙам итә.

 

Айрат Нурмөхәмәтов фотоэтюды (материалға ҡағылмай).

 

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика