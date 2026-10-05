Һәр кем йылына дүрт килограмға ябыға. Ниңә кешеләр быны һиҙмәй?

Ҡолаҡ ни өсөн үҫеүҙән туҡтамай?
Баҡһаң, ҡолаҡ һәм танауҙың кимерсәге өлкән йәштә лә үҫеүҙән туҡтамай икән. Шуға күрә йылдар үтеү менән тәндең был өлөштәренең бер ни тиклем ҙурайыуы ихтимал. Был - тәбиғи процесс, ти белгестәр.
***
Сәстәрҙең ныҡлығына хайран ҡалырлыҡ! Баштағы сәс көлтәһе12 тоннаға яҡын ауырлыҡты күтәрә ала. Улар һәйбәт үҫһен өсөн яҡшы туҡланығыҙ, аҡһым, В төркөмө витаминдары һәм минералдар тупланған аҙыҡтар ҡулланығыҙ. Стрестар ҙа сәс торошона йоғонто яһай.
***
Йоҡо ашауҙан мөһимерәк. Кеше ашамай өс аҙна тирәһе йәшәй ала, ә йоҡламайынса 10 көндән дә артыҡ йәшәй алмай. Йоҡо етешмәүе организм эшмәкәрлегендә етди тайпылыштарға килтерә. Тәүлегенә ете-һигеҙ сәғәт йоҡлау һәм режим торошон күҙәтеү мөһим.
***
Йөрәк көнөнә яҡынса 7500 литр ҡанды үткәрә. Һәр көн ул 100 000 тибеш яһай, бөтә организм буйлап ҙур күләмдәге ҡанды ҡыуҙыра. Физик әүҙемлек, дөрөҫ туҡланыу һәм насар ғәҙәттәрҙән баш тартыу йөрәгегеҙҙе һаҡлар.
***
Кешенең тән тиреһе 28 көн һайын яңыра. Тән тиреһе кешенең иң ҙур ағзаһы һәм ай һайын тулыһынса яңыра. Йыл эсендә яйлап тиренең дүрт килограмға яҡын үлгән күҙәнәктәрен юғалтабыҙ. Тән тиреһен даими таҙа тотоу уның сәләмәтлеген һәм тышҡы ҡиәфәтен һаҡларға ярҙам итә.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоэтюды (материалға ҡағылмай).