Башҡортостан
+2 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
5 Октября , 05:00

Тоҙ тапағыҙ: 15 минут та етә!

Ҡиммәтлеһен эҙләмәгеҙ, Соль-Илецкиҙыҡы ла, диңгеҙ тоҙо ла берҙәй һәйбәт.

Добавить в предпочтительные источники Google
Тоҙ тапағыҙ: 15 минут та етә!Тоҙ тапағыҙ: 15 минут та етә!
Тоҙ тапағыҙ: 15 минут та етә!

Тас йәки ҙур моҡсай алығыҙ ҙа эсенә бер аҙ тоҙ һалығыҙ. Унан ялан аяҡ килеш был тоҙҙо тапағыҙ. Ике аяғығыҙ менән дә яҡшылап тапап, шул рәүешле массаж эшләгеҙ. Аҙаҡ аяғығыҙҙы йылы һыу менән йыуығыҙ ҙа крем һөртөгөҙ. 

Ҡиммәтле тоҙ эҙләмәгеҙ. Соль-Илецкиҙыҡы һәйбәт. Йәки аптеканан диңгеҙ тоҙон алығыҙ.

Ҡулланылған тоҙҙо ташламағыҙ, массаж өсөн һәр саҡ шуны уҡ ҡулланырға була.

Һыуыҡ көндәрҙә тоҙҙо әҙерәк йылытып алығыҙ.

Әгәр буш ваҡытығыҙ булмаһа, тоҙҙо ойоҡбаш эсенә һалығыҙ ҙа үҙ эшегеҙ менән булышығыҙ.

Тоҙҙо 15 минут самаһы тапарға кәрәк. Күнекмәне курс менән башҡарығыҙ: 7-10 көн дауамында.

Был эш йоҡоно яҡшырта, көс-дәрт бирә, быуындар һыҙлауын баҫа, ҡан әйләнешен яҡшырта.

 

Автор фотоһы.

Сығанаҡ: https://vk.ru/wall-202792286_53999

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика