Киҙеүгә ҡаршы вакцина килтерелде

Йыл һайын вакцина яһатыу – киҙеүҙе һәм уның эҙемтәләрен иҫкәртеүҙең иң һөҙөмтәле ысулы. Киҙеү вирустары даими мутациялана. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы йыл һайын баланың иммун системаһы вирустың көнүҙәк вариантарына әҙер булһын өсөн вакцина составын яңырта.
“Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, республикаға балалар өсөн 152 050 доза вакцина ("Совигрипп", "Ультрикс Квадри") килтерелгән. Уларҙың барыһы ла хәүефһеҙ һәм сирҙәр тыуҙыра алмай, сөнки киҙеү вирустарына ҡаршы антиматдәләр эшләүгә йүнәлтелгән.
Прививка алдынан баланы педиатр мотлаҡ ҡарарға тейеш. Киҫкен сир осрағында вакцина яһауҙы кисектерәләр. “Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығынан белдереүҙәренсә, йыш сирләгән, хроник (тын алыу, йөрәк, диабет) ауырыуҙар менән яфаланған балалар, шулай уҡ мәктәпкә тиклемгеләр һәм уҡыусылар өсөн вакцина яһатыу айырыуса мөһим. Бының өсөн сентябрь – ноябрь айҙары, сирләү осраҡтары артҡанға тиклем яҡшы. Юғиһә иммунитеттың формалаштырыуға ике-өс аҙна ваҡыт китә.
Сығанаҡ: “Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығы.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.