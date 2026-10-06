Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
6 Октября , 12:00

Киҙеүгә ҡаршы вакцина килтерелде

Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы йыл һайын баланың иммун системаһы вирустың көнүҙәк вариантарына әҙер булһын өсөн вакцина составын яңырта.  Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
Киҙеүгә ҡаршы вакцина килтерелдеКиҙеүгә ҡаршы вакцина килтерелде
Киҙеүгә ҡаршы вакцина килтерелде

Йыл һайын вакцина яһатыу – киҙеүҙе һәм уның эҙемтәләрен иҫкәртеүҙең иң һөҙөмтәле ысулы. Киҙеү вирустары даими мутациялана. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы йыл һайын баланың иммун системаһы вирустың көнүҙәк вариантарына әҙер булһын өсөн вакцина составын яңырта. 

“Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, республикаға балалар өсөн 152 050 доза вакцина ("Совигрипп", "Ультрикс Квадри") килтерелгән. Уларҙың барыһы ла хәүефһеҙ һәм сирҙәр тыуҙыра алмай, сөнки киҙеү вирустарына ҡаршы антиматдәләр эшләүгә йүнәлтелгән.

Прививка алдынан баланы педиатр мотлаҡ ҡарарға тейеш. Киҫкен сир осрағында вакцина яһауҙы кисектерәләр. “Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығынан белдереүҙәренсә, йыш сирләгән, хроник (тын алыу, йөрәк, диабет) ауырыуҙар менән яфаланған балалар, шулай уҡ мәктәпкә тиклемгеләр һәм уҡыусылар өсөн вакцина яһатыу айырыуса мөһим. Бының өсөн сентябрь – ноябрь айҙары, сирләү осраҡтары артҡанға тиклем яҡшы. Юғиһә иммунитеттың формалаштырыуға ике-өс аҙна ваҡыт китә.

Сығанаҡ: “Роспотребнадзор”ҙың Башҡортостан буйынса идаралығы.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика