Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
6 Октября , 14:15

Йөрәк өйәнәге хәүефе күпкә кәмей

 Нервы системаһын тынысландырыу көсөнә лә эйәләр. Һүҙ, әлбиттә, күптәр яратҡан йән эйәһе тураһында бара. Һеҙҙең быға ҡарашығыҙ нисек? 

Добавить в предпочтительные источники Google
Йөрәк өйәнәге хәүефе күпкә кәмейЙөрәк өйәнәге хәүефе күпкә кәмей
Йөрәк өйәнәге хәүефе күпкә кәмей

Был иркә, йомшаҡ ҡына йән эйәләрен кем яратмай икән? Өҫтәүенә улар күңелде лә, тәнде лә дауалай, ысын терапевтар тиерһең! Белгестәрҙең әйтеүенсә, бындай дуҫтың өйҙә булыуы хужаларҙың физик һәм психик торошона ыңғай йоғонто яһай.

Ҡайһы бер тикшеренеүҙәрҙән күренеүенсә, бесәй аҫраған кешеләрҙең йөрәк өйәнәге хәүефе 30 процентҡа кәмей. Ғалимдар ун йыл буйына бесәй тотҡан дүрт мең кеше ҡатнашлығында тикшереүҙәр үткәреп, улар араһында инфаркттан үлем осраҡтарының түбән булыуын иҫбатлаған. Йорт хайуандарының булыуы стрестарҙы һәм хәүефте йомшарта, был үҙ сиратында ҡан баҫымын һәм холестерин кимәлен көйләй. Хатта бесәйҙең мырылдауы нервы системаһын тынысландырыу көсөнә эйә.

Йомшаҡ йән эйәләрен айырыуса балалар ярата, улар менән аралашыу социаль һәм аралашыу күнекмәләрен үҫтерергә, хәстәрлек күрергә, яуаплылыҡ тәрбиәләргә ярҙам итә. Бесәй булған өйҙә үҫкән балаларҙың иммунитеты ныҡ була, аллергияға ла бирешеп бармайҙар. Йомшаҡайҙар хужаларына бик ныҡ бәйле, уларҙың изгелеген хәтерҙәрендә тота. Йоҡо сифатын яҡшыртыуға ярҙам итеүҙәре билдәле. Күптәр тап ошо йомшаҡайҙар эргәһендә тыныс йоҡлауҙы хуп күрә.

Йорт хайуандарын тәрбиәләүҙең хужаларҙан ҙур яуаплылыҡ һәм тимер дисциплина талап итеүен дә онотмайыҡ. Гигиена талаптарын үтәү, даими профилактик тикшереүҙәр үткәреү, хәүефһеҙлек сараларын үтәү ғаилә ағзаларының сәләмәтлеген һаҡларға ярҙам итер. Һәйбәт тәрбиәләгәндә бесәйҙәр уртаса 15 йыл йәшәй. Улар араһында оҙаҡ йәшәүселәр ҙә осрай, күптәре ҡартайғансы әүҙемлектәрен, йылғырлыҡтарын  юғалтмай.

Нәсих Хәлисов фотоэтюды.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика