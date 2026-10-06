Йөрәк өйәнәге хәүефе күпкә кәмей

Был иркә, йомшаҡ ҡына йән эйәләрен кем яратмай икән? Өҫтәүенә улар күңелде лә, тәнде лә дауалай, ысын терапевтар тиерһең! Белгестәрҙең әйтеүенсә, бындай дуҫтың өйҙә булыуы хужаларҙың физик һәм психик торошона ыңғай йоғонто яһай.
Ҡайһы бер тикшеренеүҙәрҙән күренеүенсә, бесәй аҫраған кешеләрҙең йөрәк өйәнәге хәүефе 30 процентҡа кәмей. Ғалимдар ун йыл буйына бесәй тотҡан дүрт мең кеше ҡатнашлығында тикшереүҙәр үткәреп, улар араһында инфаркттан үлем осраҡтарының түбән булыуын иҫбатлаған. Йорт хайуандарының булыуы стрестарҙы һәм хәүефте йомшарта, был үҙ сиратында ҡан баҫымын һәм холестерин кимәлен көйләй. Хатта бесәйҙең мырылдауы нервы системаһын тынысландырыу көсөнә эйә.
Йомшаҡ йән эйәләрен айырыуса балалар ярата, улар менән аралашыу социаль һәм аралашыу күнекмәләрен үҫтерергә, хәстәрлек күрергә, яуаплылыҡ тәрбиәләргә ярҙам итә. Бесәй булған өйҙә үҫкән балаларҙың иммунитеты ныҡ була, аллергияға ла бирешеп бармайҙар. Йомшаҡайҙар хужаларына бик ныҡ бәйле, уларҙың изгелеген хәтерҙәрендә тота. Йоҡо сифатын яҡшыртыуға ярҙам итеүҙәре билдәле. Күптәр тап ошо йомшаҡайҙар эргәһендә тыныс йоҡлауҙы хуп күрә.
Йорт хайуандарын тәрбиәләүҙең хужаларҙан ҙур яуаплылыҡ һәм тимер дисциплина талап итеүен дә онотмайыҡ. Гигиена талаптарын үтәү, даими профилактик тикшереүҙәр үткәреү, хәүефһеҙлек сараларын үтәү ғаилә ағзаларының сәләмәтлеген һаҡларға ярҙам итер. Һәйбәт тәрбиәләгәндә бесәйҙәр уртаса 15 йыл йәшәй. Улар араһында оҙаҡ йәшәүселәр ҙә осрай, күптәре ҡартайғансы әүҙемлектәрен, йылғырлыҡтарын юғалтмай.
Нәсих Хәлисов фотоэтюды.