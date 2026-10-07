Сәсте ниндәй төҫкә буяу зыянлы?

Дерматологтарҙың әйтеүенсә, сәс структураһына сәстәрҙең үҙ пигментын боҙоу өсөн ҡулланылған окислаштырыусы химик матдә күберәк зыян килтерә. Шуға күрә сәс пигментын төҫһөҙләндереү өсөн файҙаланылған блонд төҫтәре иң зарарлыһы тип иҫәпләнә. Яңы үҫеп сыҡҡан сәстәрҙе тағы төҫһөҙләндерергә кәрәк буласаҡ. Шулай итеп, сәстәрҙе бик йыш төҫһөҙләндереү уларҙың ҡоро һәм һыныусан булыуына килтерә.
Хәҙер йәштәр ҙә, өлкәндәр ҙә төрлө төҫтәге химик буяуҙар нигеҙендә эшләнгән перманент колерҙарын ҡуллана. Сәстәрен күк, ал, йәшел төҫтәргә буятҡан кешеләрҙе йыш осратабыҙ һәм быға күнегеп киләбеҙ, был хәл ғәжәп тә тойолмай. Был буяуҙар сәсте төҫһөҙләндергәндән һуң уның структураһына үтеп инә һәм насар йыуыла, һөҙөмтәлә сәстәрҙең төҫө боҙола, бысраҡ һымаҡ тойола.
– Окислаштырыу ярҙамында сәстәрҙе төрлө төҫкә буярға мөмкин. Тик шуны онотмағыҙ, сәстәрҙең зарарланған структураһы тергеҙелмәй, ваҡыт үтеү менән улар йоҡара, ҡоро һәм һыныусанға әүерелә, – ти дерматологтар. – Үҫемлек нигеҙендә эшләнгән буяуҙарҙың зыяны юҡ. Мәҫәлән, хна сәстәргә көрән-ерән төҫ бирә, ә басма ҡуңыр төҫтән ҡара төҫкә тиклем буяй. Дарыуханаларҙағы аҡ сәскә төнәтмәһе блондинкалар сәсен алтынһыу-һары төҫкә индерә. Басма менән хна ҡушымтаһы тирегә һәм сәс тамырҙарына яҡшы йоғонто яһай һәм уларҙың үҫешен яҡшырта.
Нәсих Хәлисов фотоэтюды.