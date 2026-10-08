Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
7 Октября , 19:40

Һарымһаҡ майы эшләп ҡуяйыҡ

Ул бик күп сирҙән дауа. Был рецепт быуындарҙы ла тергеҙә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һарымһаҡ майы эшләп ҡуяйыҡҺарымһаҡ майы эшләп ҡуяйыҡ
Һарымһаҡ майы эшләп ҡуяйыҡ

Был халыҡ рецепты ауыртыуҙы баҫа һәм быуындарҙың функцияларын яҡшырта. 300-400 грамм һарымһаҡты таҙартығыҙ, уны ит турағыс аша үткәрегеҙ, бер литрлыҡ банкаға һалығыҙ һәм яҡшы рафинирланмаған үҫемлек майы ҡойоғоҙ. Ике аҙна ҡараңғы урында тотоғоҙ, уны көн һайын болғатып тороғоҙ. Һөҙөмтәлә һарымһаҡ майы килеп сыға. Уны 3-4 ҡат марля аша үткәрегеҙ.

Ҡулланыу ысулы: ауырыу урынға һөртөгөҙ (мәҫәлән, остеохондроз ваҡытында билгә йәки артроз ваҡытында быуындарға).Төнгөлөккә полиэтилен һәм йылы яулыҡ менән ҡаплағыҙ.

Тәүге көндәрҙән үк еңеләйеү, хәрәкәтсәнлекте тергеҙеү һәм ауыртыу кәмеүен тойорһоғоҙ. Курс ике ай дауам итә.

Һарымһаҡ ауырыу быуын өлкәһендә ҡан әйләнешен яҡшырта, шуның менән уның функцияларын тергеҙеүгә булышлыҡ итә.

Беҙҙең МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика