Ҡәйнәһе кейәүен ҡотҡарған

Мин ни өсөн әрем тураһында күп яҙам? Билдәле табиптар меңәр йылдар элек үк уның дауалау көсөн белгәндәр һәм ҡулланғандар, күп рецептарында яҙып ҡалдырғандар.
Бөгөнгө көндә бөтөн ғәләмдәге алдынғы фармкомпаниялар уның бик күп ҡурҡыныс сирҙәрҙе дауалау көсө барын иҫбатлаған һәм шул сирҙәрҙе дауалау буйынса әремдән сығарылған һәм синтезланған юғары һөҙөмтәле молекулаларҙы үҙҙәренең препараттарында ҡуллана. Иң төп триумф – әремдән эшләнгән артемизининдың ҡурҡыныс сирҙе – малярияны еңеүгә ярҙам итеүе.
“Әремдең файҙаһын күргән кешеләрҙең тарихтары бармы?” – тип һорайҙар минән. Был һорауға яуап итеп уҡырлыҡ яҙмаларҙы күп яҙҙым, тағын яҙып китәм. Бәлки кемдәрҙер уҡымағандыр.
Әле генә үтеп киткән сентябрь айының урталарында кейәүенең арҡаһының ныҡ һыҙлауы, ул һыҙлауҙың аяҡҡа төшөүе хаҡында һөйләп бер апай шылтыратты. “Ипотекалары бар, машиналары кредитта, өс бала уға ҡарап тора, Аллам һаҡлаһын, ныҡлап ауырып китмәһен. Дауалар алып ҡараны, бик файҙа күренмәй.”
“Тын алғанда ла арҡам ауырта, әсетеп һыҙлай, аяҡтарға төштө. Билем ауырта башланы, уныһы инде эшем ауыр, шунандыр. Ауыр күтәрәбеҙ, билгә төшә. Ә арҡам теш һыҙлаған һымаҡ һыҙлай”, – тип һөйләне йәш ир-егет.
Нимәләр эшләнек? Аллергияһы юҡ, көнгә бер нисә тапҡыр әрем эсеп ҡарарға булдыҡ, бәлки, һыуыҡ йыйылғандыр. Биле ауыртҡанға бер яҡҡа ауышып йөрөй башлаған, билдең умыртҡалыҡтары ауыша башлаған, урынына ултыртыр өсөн “Подушка Мейрама”ны ҡуллана башланы. Башта видеоһын ҡарайбыҙ, ҡулланыу инструкцияһын өйрәнәбеҙ, күнегеүҙәрен иғтибар менән үҙләштерәбеҙ.
Массаж, банкалар. Нәтижә ниндәй булды? Беҙҙе иң мөһиме әрем ниндәй нәтижә бирҙе тигән һорауға яуап ҡыҙыҡһындыра. Бер-ике көндән уның иңдәренә, арҡаһына, елкәһенә бармаҡ башы ҙурлығындай тип әйтерлек һыҙлауыҡ кеүек ҡаты, үҙәкле шешектәр сыҡты. Улар бик күп ине.
“Былар нимә инде, апай?”- тип һораны ул аптырап. “Әрем һинең арҡаңды һыҙлатҡан, һинең тыныңды ҡыҫҡан, үпкәңде ауырттырып торған һыуыҡты ҡыуалай, шулар сыға һыҙлауыҡ булып”, - тинем. “Беҙҙең эштә сквозняк шул, тирләйбеҙ, сисенеп тә эшләйбеҙ, шунандыр инде”, - тип һөйләне.
Ней булһа ла әрем бик шәп ҡыуаланы. “Подушка Мейрама” билде урынына ултыртты, массаж ҡан йөрөшөн һәйбәтләтте. 10 көн самаһы үткәс, “Уй, апай, вообще шәп, минем һыҙланыуҙар юҡҡа сыҡты, билдең ауыртыуы вообще бөттө”, - тип ҡыуанды. Ул ҡыуанғас, мин дә ҡыуандым. Әллә ниндәй сығымдар ҙа кәрәк булманы. Ваҡытында, ныҡлы тайпылыш киткәнсе борсолоп, ҡәйнәһе кейәүен ҡотҡарҙы, тиһәң дә була.
Һығымта: әрем һыуыҡты сығара, эстән ҡыуалай.
Яҙманың авторы – үләндәр менән дауалаусы Зәүхиә Ҡәҙербәкова-Низамиева.
Фото - асыҡ сығанаҡтан.