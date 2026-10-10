Көн боҙолһа, быуындарығыҙ һыҙлаймы?

"Тубығым һыҙлай, ямғыр яуасаҡ" тип әйтеүселәр күп. Көҙ етеп, көндәр дымлы һәм һалҡын булғас, күптәр үҙ быуындарының ҡатып ҡалғанын һиҙә. Бигерәк тә иртән тороуы ауыр.
Ғалимдар нимә ти?
Ғилми тикшеренеүҙәр был хаҡта берҙәм фекергә килмәгән. Берәүҙәр һауа баҫымы һәм дымлылыҡ ауыртыуҙы арттырыуы мөмкин ти, икенселәр һауа торошо менән быуын ауыртыуы араһында асыҡ бәйләнеш тапмаған. Шулай ҙа һыҙлауҙы кеше уйлап сығармаған: ул бар, һәм уны еңеләйтергә була. Өҫтәүенә һалҡын һәм ямғырлы көндә кеше өйҙән һирәгерәк сыға, күберәк ултыра, ә хәрәкәтһеҙлек ауыртыуҙы көсәйтергә мөмкин.
Нимә ярҙам итә?
Үҙегеҙҙе йылыла тотоғоҙ. Йөн ойоҡ, йылы билбау, һыу үтмәҫ итек быуындарҙы дымдан һәм һалҡын елдән һаҡлай.
Хәрәкәтһеҙ ултырмағыҙ. Һалҡын көндә лә бер аҙ йөрөп алығыҙ, өйҙә еңел күнегеүҙәр яһағыҙ. Тик ҡапыл ауыр эшкә тотонмағыҙ, быуындарға артыҡ көс төшөрмәгеҙ.
Иртәнге быуындар ҡатыуын йылылыҡ менән еңеләйтегеҙ. Уянғас йылы һыу менән йыуыныу, шунан һуң ҡул-аяҡтарҙы яй ғына хәрәкәтләндереү ҡатыуҙы кәметә.
Табипҡа ҡасан барырға?
Быуын ҡапыл ныҡ һыҙлап, ҡыҙарып йәки шешеп китһә, температура күтәрелһә, аяҡҡа баҫып булмаһа — табипҡа тиҙерәк барығыҙ. Бындай быуынды йылытмағыҙ.
Ашығыс булмаһа ла, иртәнге ҡатыу көн дә ярты сәғәттән оҙағыраҡ дауам итһә, һыҙлау бер нисә көн үтмәһә йәки йыш ҡабатланһа, табипҡа күренергә кәрәк.
Һауа торошон үҙгәртә алмайбыҙ, ә үҙебеҙҙең ғәҙәттәрҙе үҙгәртә алабыҙ: йылы кейенеп, хәрәкәт итеп һәм ваҡытында табипҡа барып.
Фото:нейроселтәр