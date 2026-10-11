Ҡарағат япрағынан сәй — ҡышҡы һаулыҡ

Ҡарағат япрағынан эшләнгән сәй — ябай ғына эсемлек түгел. Унда С витамины, флавоноидтар, калий, магний һәм башҡа файҙалы матдәләр күп. Был сәй иммунитетты нығыта, һалҡын тейгәндә ярҙам итә, организмдан артыҡ һыуҙы сығарырға булыша. Йөрәк һәм ҡан тамырҙары өсөн дә файҙалы.
Ҡасан йыйырға һәм нисек киптерергә?
Иң файҙалыһы — йәш япраҡтар. Уларҙы май–июнь башында, ҡыуаҡ сәскә атҡанда йыйыуы дөрөҫ. Ҡоро көндә, иртән ысыҡ кипкәс, сәләмәт япраҡтарҙы ғына өҙөр кәрәк.
Йыйған япраҡтарҙы күләгәле, елләтелә торған урында киптерегеҙ. Улар ҡатып ватыла башлағас, быяла банкаға һалып, ҡараңғы урында һаҡлағыҙ.
Тәмле рецепт
Ике өлөш ҡарағат япрағы, бер өлөш киптерелгән алма ҡабығы һәм бер таяҡса дәрсен алығыҙ. Бөтәһен термоска (бер литр) һалығыҙ. Һыуҙы ҡайнатмағыҙ — температура 90 градустан юғары булмаҫҡа тейеш (һыу саҡ ҡына күперә башлағас). Шулай һыу һалып, 30 минут төнәтегеҙ. Тәме йомшаҡ, хуш еҫле була.
Иҫкәртеү
Һәр нәмәлә сама белергә кәрәк. Был сәй ҡанды ҡуйырта, шуға тромбофлебит, варикоз булғандарға зыянлы. Гастрит, ашҡаҙан йәрәхәте (айырыуса киҫкен саҡта), аллергия булғандарға ла ярамай. Балаларға бирер алдынан табип менән кәңәшләшегеҙ. Сәләмәт кешегә көнөнә бер–ике стакан етә.