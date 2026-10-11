Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
11 Октября , 09:30

Ҡарағат япрағынан сәй — ҡышҡы һаулыҡ

Кипкән япраҡта С витамины лимондан да күберәк, ә тәме йомшаҡ һәм хуш.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡарағат япрағынан сәй — ҡышҡы һаулыҡҠарағат япрағынан сәй — ҡышҡы һаулыҡ
Ҡарағат япрағынан сәй — ҡышҡы һаулыҡ

Ҡарағат япрағынан эшләнгән сәй — ябай ғына эсемлек түгел. Унда С витамины, флавоноидтар, калий, магний һәм башҡа файҙалы матдәләр күп. Был сәй иммунитетты нығыта, һалҡын тейгәндә ярҙам итә, организмдан артыҡ һыуҙы сығарырға булыша. Йөрәк һәм ҡан тамырҙары өсөн дә файҙалы.

Ҡасан йыйырға һәм нисек киптерергә?

Иң файҙалыһы — йәш япраҡтар. Уларҙы май–июнь башында, ҡыуаҡ сәскә атҡанда йыйыуы дөрөҫ. Ҡоро көндә, иртән ысыҡ кипкәс, сәләмәт япраҡтарҙы ғына өҙөр кәрәк.

Йыйған япраҡтарҙы күләгәле, елләтелә торған урында киптерегеҙ. Улар ҡатып ватыла башлағас, быяла банкаға һалып, ҡараңғы урында һаҡлағыҙ.

Тәмле рецепт

Ике өлөш ҡарағат япрағы, бер өлөш киптерелгән алма ҡабығы һәм бер таяҡса дәрсен алығыҙ. Бөтәһен термоска (бер литр) һалығыҙ. Һыуҙы ҡайнатмағыҙ — температура 90 градустан юғары булмаҫҡа тейеш (һыу саҡ ҡына күперә башлағас). Шулай һыу һалып, 30 минут төнәтегеҙ. Тәме йомшаҡ, хуш еҫле була.

Иҫкәртеү

Һәр нәмәлә сама белергә кәрәк. Был сәй ҡанды ҡуйырта, шуға тромбофлебит, варикоз булғандарға зыянлы. Гастрит, ашҡаҙан йәрәхәте (айырыуса киҫкен саҡта), аллергия булғандарға ла ярамай. Балаларға бирер алдынан табип менән кәңәшләшегеҙ. Сәләмәт кешегә көнөнә бер–ике стакан етә.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика