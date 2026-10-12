Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
12 Октября , 13:15

Йүткереүҙән ярҙам итер

Киҙеүҙең таралған сағы. Бәлки, һеҙгә лә ярҙамы тейер. Компрестарҙың бер нисә рецебын һеҙгә лә тәҡдим итәбеҙ:

Добавить в предпочтительные источники Google
Йүткереүҙән ярҙам итерЙүткереүҙән ярҙам итер
Йүткереүҙән ярҙам итер

Оҙайлы йүткереү яфалаһа, төрлө компрестар менән дауаланғанда сир ҡул менән һыпырып алған кеүек булыр. Уларҙың бер зыяны ла юҡ, тын алыу ағзалары сирҙәренә бик яҡшы ярҙам итә, хатта кескәй балаларға ла ҡулланырға мөмкин.

Компрестарҙың бер нисә рецебын һеҙгә лә тәҡдим итәбеҙ:

*Берәр ҡалаҡ бал һәм тоҙҙо ҡушып, бинтҡа йәки сепрәккә һыларға һәм төнгөлөккә күкрәккә ҡуйырға. Иртән күкрәкте дымлы салфетка менән һөртөп алырға. Ғәҙәттә, тоҙ ғына тороп ҡалыусан.

*Тигеҙ күләмдә көнбағыш майы, бал һәм он алына. Уларҙы шулай уҡ бергә ҡушып, бинтҡа һыларға һәм күкрәккә бәйләргә. Өс сәғәттән йыуабыҙ.

*Бер аш ҡалағы бал, шул уҡ күләмдә он, ҡоро гәрсис һәм бал ҡушабыҙ. Йоҡа итеп йәймә йәйәбеҙ ҙә арҡаға йә күкрәккә һылайбыҙ. Ике сәғәттән алабыҙ.

Ғәҙәттә, үрҙәге рецептарҙы ҡулланғандан һуң бер-ике сәғәттән йүткереү ҡул менән һыпырып алған кеүек була.

Һау-сәләмәт булығыҙ, мотлаҡ рәүештә табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика