Октябрҙең символы – ал таҫма...

Был айҙың символы – ал таҫма – сирҙе иҫкәртеүҙең, иртә диагностиканың һәм пациенттарға ярҙам күрһәтеүҙең мөһимлеге тураһында хәтергә төшөрә. 1993 йылда башланған инициатива ҡатын-ҡыҙ араһында таралған онкология сирҙәренең береһенә иғтибарҙы йәлеп итергә ярҙам итә.
Тәүге билдәләргә иғтибарлы булығыҙ: күкрәктә йәки ҡултыҡ аҫтында төйөр йәки ҡатыланыу һиҙелмәйме, күкрәк формаһы, ҙурлығы йәки контуры үҙгәрмәгәнме, имсәктән бүлендектәр сығыуы күренмәйме? Имсәктең йәки тиренең эскә батыуы, күкрәк тиреһендә “апельсин ҡабығы”на оҡшаш күренеш йәки шешенеү, ҡыҙарыу барлыҡҡа килеүе һиҫкәндерергә тейеш. Был тәүге билдәләрҙе күҙ уңынан ысҡындырмағыҙ.
Нисек сирҙе ваҡытында асыҡларға мөмкин?
Ай һайын күрем циклының 5-12-се көнөндә үҙегеҙҙе тикшерегеҙ. Табипҡа даими күренегеҙ, маммолог һәм гинеколог иртә стадияла сирҙе асыҡларға ярҙам итер. Ҡырҡ йәштән өлкән ҡатын-ҡыҙҙар йылына – бер-ике, илле йәште уҙғандар йыл һайын тикшеренеү үтергә тейеш. Сәләмәт йәшәү рәүешен, физик әүҙемлекте күҙәтеү, сабыйҙы тәүге алты айҙа мотлаҡ күкрәк һөтө менән туйындырыу һәм имеҙеүҙе өҫтәмә туйындырыу менән бергә ике йәшкә тиклем дауам итеү бик яҡшы булыр ине.
Был сир буйынса хәүефле төркөмгә кемдәр инә?
Илле йәштән өлкән ҡатын-ҡыҙҙар, BRCA1 һәм BRCA2 гендары мутацияларын йөрөткәндәр, яҡын туғандары ошо сиргә юлыҡҡан, күремдәре 12 йәшкә тиклем башланған, менопаузаһы 55 йәштән һуң барлыҡҡа килгән, тәүге балаһын утыҙҙан һуң тапҡан йәки ауырға ҡалмаған ҡатындар. “Ал төҫтәге октябрҙә”, бөтә донъялағы кеүек, ҡатын-ҡыҙҙың белемен арттырыуға һәм яҡлауға йүнәлтелгән саралар үтә. Иртә диагностика ғүмерҙәрҙе һаҡлап ҡалырға ярҙам итә, белгескә барырға тартынмағыҙ.
Фото: һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтынан.