Ҙур акцияға йомғаҡ яһалды

Быйыл “Оҙайлы һәм әүҙем тормош” милли проектына ярашлы тормошҡа ашырылған “Сәләмәт республика – сәләмәт төбәк” акцияһына 58 күсмә комплекс, шул иҫәптән республика медицина учреждениеларынан йәлеп ителгән. “Сәләмәтлек поездары” эшендә дүрт меңгә яҡын табип, 5,3 мең урта звено белгесе ҡатнашҡан. Быйыл тәүге тапҡыр уларға медицина колледжы студенттары араһынан бер меңдән ашыу ирекмән ярҙам иткән. Был хаҡта Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин хәбәр итте.
Һигеҙенсе тапҡыр уҙғарылған проект 13 апрелдә башланды һәм 11 сентябргә тиклем дауам итте. Ул диагностик ярҙамды арттырыуға, ауылдарҙа йәшәгәндәр араһында социаль әһәмиәтле һәм хроник ауырыуҙарҙы иртә асыҡлауға йүнәлтелгән. Йөкләмәне тулыраҡ ҡаплау һәм тигеҙ бүлеү өсөн медицина хеҙмәткәрҙәре алты маршрут буйынса – Өфө, Дыуан, Нефтекама, Октябрьский, Стәрлетамаҡ һәм Белорет маршруттары буйынса юлланған. Улар 54 муниципалитетта 390 тораҡ пунктты үҙ эсенә ала.
Белгестәр 186 меңдән ашыу ҡабул итеү һәм 50 меңгә яҡын тикшереү үткәргән, 29 меңдән ашыу сирҙе асыҡлаған, шул иҫәптән 3 меңе – эшкә һәләтле халыҡта. 476 кеше дауаханаға оҙатылған.
– Алдағы йылға географияны арттырыу һәм маршруттарға алыҫ тораҡ пункттарҙы индереү иҫәбенә халыҡты йәлеп итеүҙе киңәйтергә ниәтләйбеҙ, – тине Айрат Рәхмәтуллин. – Шулай уҡ һәр конкрет районда ауырыуҙы анализлау нигеҙендә тар профилле табиптар менән кадрҙар составын көсәйтәбеҙ.
Шуныһы мөһим, Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау министрлығы мобиль медицина комплекстарының күсмә эш стандарты булараҡ илдең башҡа төбәктәрендәбеҙҙең “Һаулыҡ поездары”проектын тиражлай.
Радий Хәбиров күсмә бригадаларға рәхмәт әйтте һәм акцияны дауам итергә ҡушты. Башҡортостан халыҡтың медицина ярҙамы менән ҡәнәғәт булыуы сифаты буйынса төбәктәр рейтингында алтынсы урынды биләй, тип билдәләне республика Башлығы.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайты.