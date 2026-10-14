Ҡан баҫымығыҙ юғарымы? Һеҙгә алты кәңәш...

Ҡан баҫымы ниндәй булырға тейеш
Ҡан баҫымы 140/90 һәм унан юғары булһа, врачтар гипертония диагнозын ҡуя.
Һәр көнгә алты ғәҙәт:
- Тоҙҙо кәметергә. Тоҙҙо көнөнә бер сәй ҡалағынан, йәғни биш грамм тирәһенән артыҡ ҡулланмаҫҡа.
- Күберәк хәрәкәтләнергә. Аҙнаһына 150 минут тирәһе атлап йөрөгөҙ, йүгерегеҙ, хәрәкәтләнегеҙ. Шулай уҡ аҙнаһына кәмендә ике көн гимнастика эшләгеҙ.
- Йәшелсә һәм емеш-еләкте күберәк ашарға.
- Тән ауырлығын нормала тоторға.
- Тәмәке тартмаҫҡа.
- Артыҡ борсолмаҫҡа.
Диагнозды табип ҡуя. Өйҙә ҡан баҫымын автомат тонометр менән үлсәргә мөмкин, ләкин һөҙөмтәне барыбер табипҡа күрһәтергә кәрәк.
Сығанаҡ: Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы (ВОЗ).
Фото:нейроселтәр