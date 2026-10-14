Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
14 Октября , 08:00

Ҡан баҫымығыҙ юғарымы? Һеҙгә алты кәңәш...

Ҡан баҫымы менән яфаланған кешеләр бик күп. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы белгестәре бына ниндәй ябай ғына кәңәштәр тәҡдим итә?

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡан баҫымығыҙ юғарымы? Һеҙгә алты кәңәш...Ҡан баҫымығыҙ юғарымы? Һеҙгә алты кәңәш...
Ҡан баҫымығыҙ юғарымы? Һеҙгә алты кәңәш...

 

Ҡан баҫымы ниндәй булырға тейеш

Ҡан баҫымы 140/90 һәм унан юғары булһа, врачтар гипертония диагнозын ҡуя. 

 

Һәр көнгә алты ғәҙәт:

 

- Тоҙҙо кәметергә. Тоҙҙо көнөнә бер сәй ҡалағынан, йәғни биш грамм тирәһенән артыҡ ҡулланмаҫҡа.

- Күберәк хәрәкәтләнергә. Аҙнаһына 150 минут тирәһе атлап йөрөгөҙ, йүгерегеҙ, хәрәкәтләнегеҙ. Шулай уҡ аҙнаһына кәмендә ике көн гимнастика эшләгеҙ. 

- Йәшелсә һәм емеш-еләкте күберәк ашарға.

- Тән ауырлығын нормала тоторға.

- Тәмәке тартмаҫҡа.

- Артыҡ борсолмаҫҡа.

Диагнозды табип ҡуя. Өйҙә ҡан баҫымын автомат тонометр менән үлсәргә мөмкин, ләкин һөҙөмтәне барыбер табипҡа күрһәтергә кәрәк.

 

Сығанаҡ: Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы (ВОЗ).

Фото:нейроселтәр

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика