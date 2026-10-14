Грипҡа ҡаршы тороу өсөн биш ғәҙәт

Грипп — ҡапыл температура күтәрелеп, баш ауыртып, тән һыҙлап килә торған йоғошло ауырыу. Унан һаҡланыу сараһын үҙебеҙгә лә күрергә кәрәк. Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы (ВОЗ) биш ябай сараны даими үтәргә саҡыра.
Биш ябай ғәҙәт
Беренсе — прививка эшләтеү. Уны йыл һайын эшләйҙәр, сөнки ваҡыт үтеү менән уның көсө кәмей. ВОЗ ауырлы ҡатындарға, алты айҙан биш йәшкә тиклемге балаларға, 65 йәштән өлкәндәргә, хроник ауырыуҙары булған кешеләргә һәм медицина хеҙмәткәрҙәренә прививка эшләтергә кәңәш итә. Грипҡа ҡаршы прививка ауырыуҙы еңелерәк үткәрергә ярҙам итә: бер аҙ температура күтәрелеүе, хәлһеҙлек күҙәтелә, сир еңелсә бер-ике көндә үтә.
Икенсе — йыш-йыш ҡулды йыуыу. Ағып торған һыу һәм һабын менән 15–20 секунд йыуығыҙ, шунан шәхси таҫтамалығыҙға ғына һөртөгөҙ. Һыу менән һабын булмаһа, спиртлы антисептик та ярай.
Өсөнсө — бит-күҙгә ҡулды тейҙермәү. Вирус күҙ, танау һәм ауыҙ ҡыуышлығы аша үтеп инә. Кәрәк булһа, алдан ҡулдарығыҙҙы һабын менән йыуығыҙ йәки таҙа таҫтамал ҡулланығыҙ.
Дүртенсе — ауырыу кешеләрҙән алыҫыраҡ тороу. Улар йүткергәндә йәки сөскөргәндә вирус өлөшсәләре бер метр тирәһе алыҫлыҡҡа тарала. Шуға халыҡ күп йыйылған урындарҙан ситтә булырға тырышығыҙ.
Бишенсе — ауырыһағыҙ, өйҙә ҡалығыҙ. Һеҙ башҡаларға, айырыуса йөрәк ауырыуы йәки яман шеше булған кешеләргә хәүеф менән янайһығыҙ.
Йүткергәндә һәм сөскөргәндә ауыҙ менән танауҙы ябығыҙ, шул ваҡытта тотонолған ҡулъяулыҡты шунда уҡ ташлағыҙ.
Ауырыһағыҙ:
Грипп тән температураһының күтәрелеүе, ҡоро йүтәл, баш ауыртыуы, мускул һәм быуын һыҙлауы, хәлһеҙлек менән башлана. Ҡайһы берҙә тамаҡ ауыртыуы һәм тымау ҙа күҙәтелә. Билдәләр ауырыуҙы йоҡтороуҙан һуң бер - дүрт көн эсендә барлыҡҡа килә һәм ғәҙәттә бер аҙна самаһы дауам итә. Йүткереү ике аҙна һәм унан оҙағыраҡ та дауам итергә мөмкин.
Сир еңелсә үткәндә, өйҙә ял итегеҙ һәм күберәк һыу, сәй, компот, һуттар эсегеҙ. Ә инде ауырлы ҡатындар, биш йәшкә тиклемге балалар, 65 йәштән өлкәндәр, хроник ауырыуҙары булған һәм иммунитеты көсһөҙ кешеләр тиҙерәк табипҡа күренергә тейеш. Хәл насарайһа, шулай уҡ кисекмәҫтән табипҡа барырға кәрәк: грипп үпкә шешеүенә лә килтереүе ихтимал.
Был мәҡәлә табип кәңәшен алыштырмай.
Сығанаҡ: Бөтә донъя һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы.