Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
14 Октября , 19:10

Ҡайнатма өҫтө күгәрһә, нимә эшләргә?

Роспотребнадзорҙа бындай ҡайнатманы ашарға мөмкинме, юҡмы икәнлеге хаҡында һөйләнеләр.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡайнатма өҫтө күгәрһә, нимә эшләргә?Ҡайнатма өҫтө күгәрһә, нимә эшләргә?
Ҡайнатма өҫтө күгәрһә, нимә эшләргә?

Күптәр ҡайнатма өҫтөнә сыҡҡан үңәҙҙе (плесень) ҡалаҡ менән алып ташлай ҙа ҡалған “таҙа” яғын ашай. Ҡайһы берәүҙәр, үңәҙ — ул һаулыҡҡа зыян килтермәгән пенициллин, тип шаярта. Был яңылышлыҡ.

Бәшмәк колониялары ҡайнатманан күгәргән ерен алып ташлағандан һуң бер ҡайҙа ла юғалмай, тип иҫкәртәләр Роспотребнадзорҙа. Үңәҙ бәшмәктәре шәкәргә сыҙамлы, шуға күрә ҡайнатмаларҙа, джемдарҙа һәм желеларҙа әүҙем үрсей.

Термик эшкәртеү һәм туңдырыу файҙаһыҙ, шуға күрә күп кенә микроорганизмдар йылынан һәм һыуыҡтан ҡурҡмай. Әгәр күгәреү барлыҡҡа килһә, уны таҙартыу файҙаһыҙ. Һаулыҡҡа зыян килтермәҫ өсөн, ҡайнатманы ташларға тура киләсәк.

"Күп төр бәшмәктәр төрлө тире һәм системалы ауырыуҙар, шул иҫәптән аллергик ауырыуҙар тыуҙыра ала. Аҙыҡ-түлектәге үңәҙ ауыр ағыуланыуға сәбәпсе була ала. Ҡайһы бер үңәҙ токсиндары канцероген үҙенсәлеккә эйә. Шуға күрә, әгәр күгәргән продуктты ҡалдырырға батырсылыҡ итһәгеҙ, тағы бер тапҡыр уйларға кәрәк”, — ти Роспотребнадзор эксперттары.

Ә һеҙ бындай ҡайнатманы ни эшләтәһегеҙ?

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика