Ҡайнатма өҫтө күгәрһә, нимә эшләргә?

Күптәр ҡайнатма өҫтөнә сыҡҡан үңәҙҙе (плесень) ҡалаҡ менән алып ташлай ҙа ҡалған “таҙа” яғын ашай. Ҡайһы берәүҙәр, үңәҙ — ул һаулыҡҡа зыян килтермәгән пенициллин, тип шаярта. Был яңылышлыҡ.
Бәшмәк колониялары ҡайнатманан күгәргән ерен алып ташлағандан һуң бер ҡайҙа ла юғалмай, тип иҫкәртәләр Роспотребнадзорҙа. Үңәҙ бәшмәктәре шәкәргә сыҙамлы, шуға күрә ҡайнатмаларҙа, джемдарҙа һәм желеларҙа әүҙем үрсей.
Термик эшкәртеү һәм туңдырыу файҙаһыҙ, шуға күрә күп кенә микроорганизмдар йылынан һәм һыуыҡтан ҡурҡмай. Әгәр күгәреү барлыҡҡа килһә, уны таҙартыу файҙаһыҙ. Һаулыҡҡа зыян килтермәҫ өсөн, ҡайнатманы ташларға тура киләсәк.
"Күп төр бәшмәктәр төрлө тире һәм системалы ауырыуҙар, шул иҫәптән аллергик ауырыуҙар тыуҙыра ала. Аҙыҡ-түлектәге үңәҙ ауыр ағыуланыуға сәбәпсе була ала. Ҡайһы бер үңәҙ токсиндары канцероген үҙенсәлеккә эйә. Шуға күрә, әгәр күгәргән продуктты ҡалдырырға батырсылыҡ итһәгеҙ, тағы бер тапҡыр уйларға кәрәк”, — ти Роспотребнадзор эксперттары.
Ә һеҙ бындай ҡайнатманы ни эшләтәһегеҙ?
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!