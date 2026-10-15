Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
15 Октября , 13:15

Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй

Ябай ғына әҙерләнгән сөгөлдөр кеүәҫе юғары ҡан баҫымын төшөрә, ҡанды таҙарта, гемоглобинды күтәрә, холестеринды кәметә. Уны әҙерләүҙең бер ниндәй ҡыйынлығы юҡ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләйСөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй
Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй

Ябай ғына әҙерләнгән сөгөлдөр кеүәҫе юғары ҡан баҫымын төшөрә, ҡанды таҙарта, гемоглобинды күтәрә, холестеринды кәметә. Уны әҙерләүҙең бер ниндәй ҡыйынлығы юҡ.

Ҡыҙыл сөгөлдөрҙө йыуып таҙартҡас, турарға һәм өс литрлыҡ банканың өстән бер өлөшөнә тиклем һалырға ла бүлмә температураһындағы таҙа һыу менән тултырырға. Банкаға шулай уҡ бер киҫәк арыш икмәге һәм бер ҡалаҡ шәкәр өҫтәп ебәрергә. Һауытты марля менән ҡаплап, ҡараңғы урында тоторға кәрәк. Ваҡыты-ваҡыты менән өҫтөнә сыҡҡан күбекте һөҙөп ташларға онотмағыҙ. Сөгөлдөрҙөң сей тәме бөткәс һәм һыуы үтә күренмәле асыҡ көрән төҫкә ингәс - ул әҙер. Уны һөҙөп шешәләргә ҡойорға ла була. Артығын һыуытҡыста һаҡларға.

Юғары ҡан баҫымынан был кеүәҫте көнөнә өс тапҡыр яртышар стаканлап ашарҙан ярты сәғәт алдан йылы килеш кенә эсергә. Дауаланыу ваҡыты - ике ай. Был банканы эскән ваҡытта икенсеһен әҙерләргә ҡуйырға онотмағыҙ.

Г. Мозафарова фотоһы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

 

Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй
Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй
Сөгөлдөр кеүәҫе ҡан баҫымын көйләй
Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика