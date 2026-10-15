Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
15 Октября , 04:00

Ҡырҡҡа яҡын йәш белгес килде!

“Үҙегеҙгә ышанығыҙ, ауырлыҡтарҙан ҡурҡмағыҙ, уҡығыҙ!” – тине остаздары, уларҙы тәбрикләп

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡырҡҡа яҡын йәш белгес килде!Ҡырҡҡа яҡын йәш белгес килде!
Ҡырҡҡа яҡын йәш белгес килде!

Өфөләге Республика клиника перинаталь үҙәге йәш белгестәрҙе ҡосағына алды һәм уларҙы тәбрикләү сараһында иң яҡшы теләктәрен еткерҙе. Үҙәктең баш табибы Лиана Савина йәш хеҙмәткәрҙәренә изге теләктәре менән мөрәжәғәт итте. “Һеҙ беҙгә ҙур команда булып килдегеҙ. Һеҙ буласаҡ профессионалдар ғына түгел,  ә ябай булмаған  һөнәрҙе һәм юлды һайлаған белгестәр ҙә”, – тип йәштәргә һаулыҡ, именлек  теләне.

Был матур көндә үҙәктең алдынғы хеҙмәткәрҙәренә Рәсәй һәм Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлыҡтарының Почет грамоталары, миҙалдар тапшырылды. Байрамдың ҙур өлөшө йәш белгестәрҙе тәбрикләүгә арналды. Сәхнәгә  ҡырҡҡа яҡын акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматологтар, неонатологтар, акушер һәм шәфҡәт туташтары күтәрелде. “Үҙегеҙгә ышанығыҙ, ауырлыҡтарҙан ҡурҡмағыҙ, уҡығыҙ!” – тине остаздары уларға.

Йәш белгестәр командаһына  уңыштар, ҡыйыулыҡ һәм яңы артылыштар теләйбеҙ!

Фото:Республика клиник перинаталь үҙәге сайтынан

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика