Ҡырҡҡа яҡын йәш белгес килде!

Өфөләге Республика клиника перинаталь үҙәге йәш белгестәрҙе ҡосағына алды һәм уларҙы тәбрикләү сараһында иң яҡшы теләктәрен еткерҙе. Үҙәктең баш табибы Лиана Савина йәш хеҙмәткәрҙәренә изге теләктәре менән мөрәжәғәт итте. “Һеҙ беҙгә ҙур команда булып килдегеҙ. Һеҙ буласаҡ профессионалдар ғына түгел, ә ябай булмаған һөнәрҙе һәм юлды һайлаған белгестәр ҙә”, – тип йәштәргә һаулыҡ, именлек теләне.
Был матур көндә үҙәктең алдынғы хеҙмәткәрҙәренә Рәсәй һәм Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлыҡтарының Почет грамоталары, миҙалдар тапшырылды. Байрамдың ҙур өлөшө йәш белгестәрҙе тәбрикләүгә арналды. Сәхнәгә ҡырҡҡа яҡын акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматологтар, неонатологтар, акушер һәм шәфҡәт туташтары күтәрелде. “Үҙегеҙгә ышанығыҙ, ауырлыҡтарҙан ҡурҡмағыҙ, уҡығыҙ!” – тине остаздары уларға.
Йәш белгестәр командаһына уңыштар, ҡыйыулыҡ һәм яңы артылыштар теләйбеҙ!
Фото:Республика клиник перинаталь үҙәге сайтынан