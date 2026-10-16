"Ванга китабында уҡыған инем, миңә ярҙам итте"

+13 °С
Облачно
Олоғайғас, ҡул ҡалтырай башлай. Ҡартлыҡ ғәләмәте инде ул. Тик нисектер ярҙам итеп булмаймы икән? Берәү бындай кәңәш биргән:
"Яҡын кешем, ҡулы ҡалтырағас, кеҫәһендә гел балауыҙ йөрөттө: эштә булғанда ла семтеп ҡаба ла сәйнәй, сәйнәй ҙә йота, көнөнә 3-4 тапҡыр шулай ҡабатлай. Мин дә был кәңәште Ванга китабынан уҡыған инем, файҙаһы булды. Йыл һайын яҙлы-көҙлө ҡабатларға кәрәк".
Сығанаҡ: https://kiziltan.ru/articles/poleznoe/2025-04-29/kul-kaltyraudan-n-rs-yard-m-it-4218215
Марат Бәхтийәров фотоһы.