Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
15 Октября , 20:15

"Ванга китабында уҡыған инем, миңә ярҙам итте"

Ҡартлыҡ ғәләмәте инде ул. Шулай ҙа кешесә йәшәге килә бит әле. Нисектер ярҙам итеп булмаймы икән?.. Була, юлы ябай ғына!

Добавить в предпочтительные источники Google
"Ванга китабында уҡыған инем, миңә ярҙам итте""Ванга китабында уҡыған инем, миңә ярҙам итте"
"Ванга китабында уҡыған инем, миңә ярҙам итте"

Олоғайғас, ҡул ҡалтырай башлай. Ҡартлыҡ ғәләмәте инде ул. Тик нисектер ярҙам итеп булмаймы икән? Берәү бындай кәңәш биргән:

"Яҡын кешем, ҡулы ҡалтырағас, кеҫәһендә гел балауыҙ йөрөттө: эштә булғанда ла семтеп ҡаба ла сәйнәй, сәйнәй ҙә йота, көнөнә 3-4 тапҡыр шулай ҡабатлай. Мин дә был кәңәште Ванга китабынан уҡыған инем, файҙаһы булды. Йыл һайын яҙлы-көҙлө ҡабатларға кәрәк".

 

Сығанаҡ: https://kiziltan.ru/articles/poleznoe/2025-04-29/kul-kaltyraudan-n-rs-yard-m-it-4218215

Марат Бәхтийәров фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика